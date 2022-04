Liga MX: Querétaro 'preocupa' a los Tigres tras presentación en La Corregidora

Querétaro.- Gallos del Querétaro se motivan por volver al Estadio La Corregidora tras un plazo de un mes en donde sucedieron muchas cosas derivado a la tragedia que se suscitó en la tribuna, pues la afición del club como de Atlas se agarraron a golpes y provocaron una escena que traspasó los horizontes por estos hechos de violencia.

Durante ese tiempo la cúpula de la Liga MX impuso un castigo de un año en condición de local, esto se refiere que no podrá jugar con público y mucho menos en La Corregidora, no obstante se presentó una petición por parte de la directiva y procedió para regresar al feudo y no seguir en el Estadio Morelos.

La casa del Atlético Morelia sirvió para que Querétaro enfrentará a Atlético de San Luis en la fecha 11, después de visitar a León volverá a jugar de local y frente a los Tigres UANL que no pudieron despegar en la cima tras caer 2-1 contra Tuzos del Pachuca, en el partido que no se jugó en la jornada 9 debido a la gresca en la casa de Gallos.

Aunque no habrá una alma en la grada los dirigidos por Hernán Cristante están acostumbrado al ambiente de Querétaro y como respuesta este sábado realizaron disparos a balón parado para mejorar su tino y agarrar desprevenido a Nahuel Guzmán, quien apunta a ser titular en este juego.

Pese a encontrarse en el antepenúltimo lugar y no vencer a los ahora dirigidos por Miguel Herrera desde el lejano 2009 existe la confianza en el grupo de ser el rompe quinielas de esta semana y sea posible seguir en la pelea por un lugar en reclasificación.

Por otro lado los norteaños llegaron ayer (viernes) al estado de Querétaro y tuvieron entrenamiento en el hotel de concentración. Esta mañana se movieron al Centro Deportivo La Loma y con equipo de lujo planean aparecer en el gallinero para retomar la ruta del triunfo en esta jornada 13 de la Liga MX.

El partido Querétaro-Tigres será el único del día domingo 10 de abril, la cita será en punto de las 19:'00 horas (tiempo de México) 18:00 horas (tiempo de Culiacán). Gallos se sitúa en el decimosexto lugar con 12 unidades, la 'U' de Nuevo León en el segundo puesto con 26 puntos.