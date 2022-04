Liga MX: Querétaro se prepara para partido ante Tigres, rival al que no vence desde hace 5 años

Este jueves comienza la Jornada 13 del Clausura 2022, en la cual los Gallos Blancos de Querétaro enfrentarán a los Tigres. Los queretanos todavía mantienen la esperanza de entrar a zona de repechaje y este jueves continuaron con su preparación para recibir a los felinos en el Estadio Corregidora.

Después de 12 partidos, los emplumados se mantienen en la posición 16 con 12 puntos, a dos de Tijuana. Sin embargo, los fronterizos tiene un juego pendiente, por lo que la distancia podría ampliarse tras el compromiso de Xolos ante el Atlético San Luis este miércoles.

Sin embargo, matemáticamente, los Gallos Blancos tienen chance de clasificar al repechaje, aunque necesitarán ganar toda la cantidad de puntos que puedan. Históricamente, en los tres torneos pasados que se jugó repechaje, 22 puntos fueron suficientes para clasificar.

Por lo que los queretanos tendrán que ganar 10 de los 15 que le quedan en disputa para estar cerca de asegurar su boleto a repechaje. No obstante, su próxima prueba no será sencilla ya que no vencen a Tigres desde el Apertura 2016, cuando los enfrentaron en la Jornada 17.

En aquella ocasión, los emplumados se impusieron 2-1 en el Estadio Universitario con goles de Yerson Candelo y Camilo Sanvezzo, mientras que Andy Delort descontó por los auriazules. Víctor Manuel Vucetich era el técnico queretano y Ricardo Ferretti seguía con los felinos.

Desde dicho encuentro, los queretanos acumulan 9 partidos sin ganar contra el equipo de la UANL, con 6 derrotas y 3 empates, además de que solo han marcado 3 goles y han recibido 19. Por lo que en el Clausura 2022 tendrán que romper la mala racha si quieren mantener esperanza de clasificar al repechaje.