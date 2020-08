Liga MX: ¿Quién es Carlos Acevedo, el nuevo portero de Santos Laguna

Santos Laguna logró una importante voctoria esta jornada dos del Torneo Calusura Guard1anes 2020, pero el que se llevó la tarde fue el portero Carlos Acevedo, quién sorprendió a todos con una gran actuación debajo de los tres palos por parte de los laguneros.

Acevedo fue pilar en el triunfo de Santos este domingo ante el Rebaño Safrado, muchos se preguntarán quien es Acevedo?, de donde salio.

Empezó a jugar desde los 10 años con el equipo de la sexta división del Club Santos Laguna. Tras estar 5 años en la institución y no haber disputado ni un torneo de categoría Sub 13 o 15 decidió salirse, pero regresó para incorporarse con la categoría Sub 17 en 2013. Por diferentes motivos Acevedo fue dado de baja de nueva cuenta, pero en enero de 2014 el camión del equipo Sub 17 sufrió un accidente, motivo que le hizo regresar al club por tercera vez. La siguiente temporada comenzó a jugar con la escuadra sub 20 con quienes fue convocado para participar en la edición 2014 del ICGT en Holanda y en la edición 2015 de la Viareggio Cup en Italia, en este último jugó dos de los tres partidos que disputó su equipo. Logró el campeonato de la categoría al derrotar en la final del torneo apertura 2015 al Club Tijuana en penales.

Tuvo sus primeras participaciones con el equipo mayor durante la Copa Socio MX 2016 y logró debutar en primera división el 20 de agosto de 2016 en la derrota de Santos ante Cruz Azul por marcador de 3-1.

Acevedo se ganó la admiración de los aficionados laguneros que se dieron cuenta que a pesar de ser un jovén, mostró gran calidad para estar de titular este torneo. Por el cuadro lagunero hán desfilado grandes porteros durante su historia, entre los más destacados están Oswaldo Sánchez, Jonathan Orozco y Agustín Marchesín, este último esta en la liga de Portugal.

El reto del mexicano es grande con Santos, la oportunidad ya se le dió, ahora solo falta que mantenga esa consistencia durante el torneo 2020. para así verlo muy pronto en algunos llamados de la Selección mayor de México.

