Liga MX: ¿Quién es el equipo con mayor probabilidad de salir campeón en el C2022?

México.- Han transcurrido 14 fechas del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX y solamente Tigres UANL y Tuzos del Pachuca han asegurado su lugar en los Cuartos de Final, cada uno se aferra al podio del campeonato al sumar 32 puntos, pero por un gol de diferencia los felinos se colocan la corona como líderes.

Así como la plantilla de Miguel 'Piojo' Herrera tiene autoridad en la tabla de posiciones también se encuentra como el equipo con el máximo porcentaje de ser el siguiente campeón del futbol nacional, candidatura que no suena nada imposible de ocurrir por tremenda campaña realizada hasta la fecha.

De acuerdo al sitio Five Thirty Eight, Tigres UANL es puntero en la lista de los once planteles que podrían tomar el trofeo del Clausura 2022. Con un 27% aspiran a ser campeones por encima de su acérrimo rival, Rayados de Monterrey, club que supera al propio Pachuca a pesar de ser sublíder, según el portal.

La Pandilla perdió en su compromiso de ayer (domingo) contra Pumas UNAM estando con uno más por 45', pero aún así se sitúa con 19% de posibilidad de coronarse con Víctor Manuel Vucetich. Tuzos venció a FC Juárez y luego de la publicación está con 17% de oportunidad para volver a conquistar la Liga MX.

El resto cumple menos de 10% y debajo de los líderes aparece de manera sorpresiva Club América que se busca congratular después de un cierre espectacular, y que lo hace acreedor a un 9% de efectividad para ser el siguiente campeón del Clausura 2022 de la Liga MX.

Empatados aparece Cruz Azul y Puebla con 7% luego de un torneo irregular. Mientras que el aún rey de México, Atlas, se las ha visto complicada en esta competición y por consiguiente el portal detecta un 5% para ser bicampeón por primera vez en su historia.

El final del listado cierra con la presencia de Club León, Santos Laguna, Chivas de Guadalajara y Pumas UNAM con 2% cada equipo. En unos días se jugará la jornada 15 y esta representación aspira a cambiar dependiendo del rendimiento de cada uno en la fecha doble.