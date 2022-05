Liga MX: ¿Quién logrará ficharlo? Germán Berterame sigue sin renovar con Atlético San Luis y varios equipos lo desean

El Clausura 2022 está por finalizar y los equipos comienzan a mover sus piezas con el objetivo de conformar un plantel fuerte para el siguiente torneo. Toluca y Tijuana son algunos de los clubes que ya anunciaron fichajes, mientras que otros como Chivas o Cruz Azul todavía ni siquiera confirmar las bajas de jugadores que terminan contrato.

En ese contexto, uno de los futbolistas que moverá a más de un equipo en la Liga MX es Germán Berterame. El atacante argentino concluye contrato con el Atlético San Luis el próximo 30 de junio y hasta el momento no hay noticias de su renovación, por lo que podría llegar gratis a cualquier equipo.

América y Cruz Azul son dos equipos que desde hace tiempo siguen los pasos del atacante. En el caso de las Águilas, tendrían que primero liberar plazas de extranjeros para fichar al argentino. Además, los rumores señalan que en Coapa buscan más a Gustavo del Prete, quien actualmente pertenece al equipo de Estudiantes de la Plata.

Mientras que la Máquina no tiene problemas con los cupos de extranjero y busca un atacante letal, pues el torneo pasado tanto a Santiago Giménez como a Iván Morales les faltó contundencia. No obstante, hace un par de semanas se dijo que el atacante no estaba interesado en llegar a la Noria.

Por último, en días recientes ha sonado Rayados de Monterrey como otro equipo interesado en el atacante. Los regios también padecieron en la contundencia y podrían buscar una renovación en el ataque. Sin embargo, al igual que América, primero tendrían que liberar cupos de No Formados en México.

Berterame marcó 17 goles en total en la temporada 2021-2022 y fue el jugador con más tantos entre los dos torneos. Por ello, es un elemento en el que varios clubes estarían interesados dentro de la Liga MX, aunque los rumores apuntan que el deseo del futbolista sería llegar a Europa, por lo que podría dejar con las ganas a más de un equipo en México.