Liga MX: ¿Quién se va primero? Estos entrenadores podrían quedar fuera del Apertura 2021

México.- El futbol mexicano se ha caracterizado por no ser un torneo que aguante mucho los malos resultados, pues desde la incursión de torneos cortos en 1996, si no das resultados tu lugar en la Liga MX será para otro. En este Apertura 2021 no es nada diferente pues sorpresivamente hay varios entrenadores que tras 6 jornadas están en la cuerda floja.

Los directivos tienen muchas formas de saber si un proyecto ya no da para más, pero la más eficiente y la que según ellos es siempre el problema es despedir al entrenador pues si en varias jornadas no puede dar algún cambio significativo es un indicativo que se le están acabando la ideas, es por eso que la Liga MX tiene entrenadores muy longevos aún en sus filas ya que son los que se siguen reciclando hasta que vuelvan a dar un chispazo.

Para este Apertura 2021 identificar qué entrenadores están es la cuerda floja es muy sencillo, solo basta con ver la tabla general para darse una idea de quienes ya no tienen una oportunidad de salvar el proyecto y otros que aunque tienen malos resultados aún puede hacer algo o tienen historia con el equipo que lo respalda, por eso te presentamos a los estrategas cerca de quedar desempleados.

Andrés Lillini

El argentino entrenador de Pumas ya llegado al tope de sus capacidades según se reflejan sus números. Tras 5 partidos no ha podido ganar ninguno y ha empatado 2 y perdido 3. El futbol que genera su equipo se queda cortó y por momentos es inoperante lo que le ha hecho consumir la última gota de confianza que los aficionados tenían en él y es que no hace mucho los metió a una final y ahora son el último lugar de la tabla con 2 puntos.

Leer más: "Vive la vida en bikini" el consejo que Alexa Briet sigue al pie de la letra

Andrés Lillini se perfila como el primer entrenador en decir adiós | Foto: Jam Media

Ricardo Ferretti

El mítico entrenador de la Liga MX que nunca ha sido despedido en poco más de 25 años de carrera estaría cerca de conocer ese sentimiento por primera vez al mando de FC Juárez y es que el equipo fronterizo al tener solo 2 empates y 3 derrotas se está aproximando a un segundo torneo desastroso y la directiva no quiere volver a pagar una multa de millones de pesos, por eso esperan que los saque del penúltimo lugar con 2 puntos.

Robert Dante Siboldi

El uruguayo llegó a Xolos al final de la temporada pasada de la Liga MX, tuvo algunos destellos pero el equipo no ha podido despegar y lo tiene en el lugar 16 con solo 2 puntos. La directiva invirtió en jugadores que aunque tampoco están dando su mejor juego la realidad es que la responsabilidad recaerá en el estratega.

Víctor Manuel Vucetich

El "Rey Midas" parece indicar que ha perdido el gran don y es que su gestión con Chivas desde la temporada pasada y los 5 juegos de este Apertura 2021 es que los puntos se le están acabando. Es una realidad que ahora están en zona de repechaje con 5 puntos pero su juego es pobre y sin idea, además de no contar con la mejor versión de sus futbolistas.

Víctor Manuel Vucetich está en la cuerda floja | Foto: Jam Media

Mención especial

En la lista se podrían agregar al menos a otros dos entrenadores como Nicolás Larcarmón (Puebla) y Héctor Altamirano (Querétaro) quienes la temporada pasada hicieron grandes cosas con el limitado platel que tenian. En el caso de la franja se metió hasta las semifinales pero para este Apertura 2021 el equipo fue desmantelado por lo que descansa en la parte de abajo de la tabla.

El "Pity" Altamirano es un caso similar, solo que él llegó a Repechaje en donde quedó eliminado por Santos pero sus equipos en esta Liga MX no juega mal pero no se les han dado sus resultados.