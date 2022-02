Liga MX: "Quisimos jugar cada uno su juego y eso no nos sirve": Guede tras derrota de Necaxa

El director técnico de Necaxa, Pablo Guede, se dijo preocupado por el desempeño de su equipo y la pérdida de formas, así como por los errores en defensa cometidos contra Pachuca más que del resultado

"Cuando te meten no uno sino dos goles en diez minutos es difícil que todo lo que trabajamos se ponga se ponga en juego, es una cosa que que nosotros tenemos que mejorarla, y no sólo el primer gol tempranero, sino de la manera, de un de un saque de banda. Eso sí me preocupa, que de un saque de banda por no estar atento, nos metan un gol donde hay donde hay otros tres errores", aseguró el estratega.

Al ser cuestionado sobre la falta de juego colectivo en la segunda mitad a pesar de contar con un jugador de más, el timonel argentino se aceptó insatisfecho por la falta de funcionamiento de los Rayos.

Leer más: Liga MX: Mazatlán vs Tigres, rivalidad pareja dominada por los visitantes

"En el segundo tiempo sí perdimos las formas, dejamos de ser un equipo, de jugar todos al mismo juego; quisimos jugar cada uno a su juego y eso no nos sirve, pero nos tiene que quedar de enseñanza lo que nos pasó en el segundo tiempo, no tuvimos la calma suficiente como para poder seguir intentando lo que habíamos trabajado", reconoció.

El trabajo de la semana, adelanto en conferencia tras la derrota, se enfocará en corregir los errores para que el marcador no sea adverso desde los primeros minutos y todo el equipo juegue bajo la misma línea.

Leer más: Liga MX: Los Pumas de la UNAM van a la baja en el Clausura 2022

"No me gustó es el el segundo tiempo, creo que dimos una imagen de individualidades que no jugaba a nada, en que no no tenías una alternativa de ir a buscar el partido, donde no es lo que lo que trabajamos", sostuvo el DT.