Liga MX: Rafa Márquez y Andrés Guardado felicitan al equipo de sus amores por el título

Este domingo el Atlas de Guadalajara hizo historia al ganar el título del torneo Grita México A21 de la Liga MX, su segundo campeonato desde 1951 y las felicitaciones no han dejado de llegar al equipo Rojinegro, pero ninguna como la de dos de sus canteranos más laureados, Rafael Márquez y Andrés Guardado.

El Atlas, dirigido por el argentino Diego Cocca, ganó el partido 1-0, empató la final 3-3 ante el León y en la serie de penaltis se impuso 4-3 con dos atajadas de Camilo Vargas y un gol decisivo del argentino Julio Furch, para levantar su segundo título en la historia.

Ante el campeonato de Atlas, Rafael Márquez, uno de los canteranos que ha tenido una extraordinaria carrera, y quien fuera parte del equipo dirigido por Ricardo La Volpe que perdió la final de 1999 ante el Toluca, felicitó al equipo de sus amores en redes sociales con un mensaje.

Leer más: Liga MX: Atlas invita a toda La Fiel para su desfile para celebrar su segundo título en el futbol mexicano

“Y se hizo realidad!!!!! Muchas felicidades @AtlasFC por este título, 70 años de espera!!!! Muchas muchas felicidades!!!!”, escribió Rafa en redes sociales felicitando al conjunto Rojinegro con quien debuto en 1996.

Otro de los canteranos que se han convertido en un ídolo de la afición del Atlas, Andrés Guardado, no dejo pasar la oportunidad de felicitar al equipo que lo vio nacer como futbolista por su titulo en el torneo Grita México A21de la Liga MX, escribiendo también un mensaje en redes sociales.

Mensaje de Rafa Márquez en redes sociales felicitando al Atlas.

“Q alegría y que sentimiento más grande ver campeón a mi equipo que me vio nacer después de tantos años y que me dio la oportunidad de cumplir este sueño!.... Muchas felicidades a todo el equipo, jugadores, cuerpo técnico y sobre todo a toda la fiel!! Si Te Lo Explicó No Lo Entenderías”, escribió Guardado en Instagram junto a la imagen de Atlas campeón.

Atlas en este torneo rompió una racha de 17 años sin llegar a una semifinal, 22 sin disputar una final y 70 años sin consagrarse campeón en el futbol mexicano, consiguiendo así su segundo título en la historia.