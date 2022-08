Liga MX: Ramiro Funes Mori no se considera la solución a los problemas defensivos de Cruz Azul

En 7 jornadas que se han disputado del Apertura 2022, Cruz Azul se ha mantenido como una de las peores defensivas del torneo con 13 goles recibidos. Luego de mantener el cero ante Atlético San Luis y Necaxa, los cementeros recibieron 4 tantos ante Santos, lo que evidenció sus carencias defensivas.

En ese contexto, Ramiro Funes Mori llegó como el anhelado refuerzo de la zaga y podría sumar sus primeros minutos contra Toluca. Sin embargo, el defensa argentino consideró que él, por sí solo, no será la solución a los problemas que ha presentado el equipo dirigido por Diego Aguirre.

"Al club le han clavado muchos goles perono quiere decir que es porque juegan maldefensivamente, porque también el rival cuenta. Sé que puedo ayudar al equipo pero esto no solo es de un jugador sino de todo un equipo y cuando nos toque jugar lo haremos de la mejor manera", declaró en conferencia de prensa el nuevo defensa de Cruz Azul.

Respecto a la posibilidad de sumar minutos ante Toluca, el zaguero argentino se dijo listo para su debut, pues ha hecho un esfuerzo por adaptarse lo más pronto posible. "Físicamente me voy sintiendo mejor, estaba haciendo pretemporada, pero con el pasar de los días uno se va adaptando".

"Tengo que estar bien mentalmente, he estado entrenando bien", y añadió que el viaje a Torreón para el partido contra Santos le sirvió para integrarse más al grupo. Además, consideró que enfrentar al líder del torneo es una motivación adicional para cambiar el chip tras la derrota contra los Guerreros.

"Si me toca jugar, estaré mentalizado para jugar y si no, apoyaré al equipo; si me toca entrar lo haré con muchas ganas. Va a ser un lindo partido, con mucha ilusión, siempre hay revancha, venimos de derrota, pero no hay nada más lindo que enfrentar al líder y demostrar que estamos para pelear arriba", concluyó Funes Mori.