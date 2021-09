Liga MX: Ramón Morales le manda decir a Vucetich que si no puede con Chivas que mejor renuncie

México.- Las polémicas declaraciones de Víctor Manuel Vucetich sobre la plantilla de puros mexicanos de Chivas sigue dando de que hablar y ahora fuera Ramón Morales, un histórico del equipo que no se guardó nada y le dijo sus verdades del ahora entrenador del Rebaño.

Muy molesto "Ramoncito" arremetió contra las palabras del entrenador, recordándole que ya sabía a lo que llegada a Chivas, pues en la historia de la Liga MX el equipo ha jugado con puros mexicanos y que ahora venga a hacerse la victima no tiene lugar.

"La verdad sí me molesté al escucharlo, no soy doble cara, muestro mi malestar a la primera. Chivas es un equipo ganadora, ahora resulta que los demás títulos quienes los ganaron, ¿extranjeros? ¿Aliens? Vucetich con los años que tiene dirigiendo, ya sabía, porque no ha sido técnico en otro país, sino en México", dijo Morales para TUDN.

Leer más: Tokio 2020: Rosa Castro gana bronce y cierra los Juegos Paralímpicos para México con 22 medallas

Continuó con el que posiblemente sería el mensaje más directo que ha recibido Vucetich desde sus declaraciones, Ramón Morales ve de forma directa que si no tiene la capacidad de hacer ganar a Chivas con Mexicanos es porque no es el técnico ideal, "Si tú como entrenador dices que no puedes ganar con mexicanos, no eres entrenador para Chivas", finalizó.

Víctor Manuel Vucetich no encuentra la salida con Chivas ni para bien o mal | Foto: Jam Media

Morales como otras personas en Liga MX ya han revelado su descontento, especialmente los aficionados que han sido los más dolidos de toda esta situación pues solo ven como su equipo no entrega resultados, otros de los molestos son los altos mandos en Chivas, como Amaury Vergara y Ricardo Peláez quienes han intentado hacer grupo pero con esas palabras ahora todo se complica.

Por el momento Chivas aprovechando el parón de la Liga MX viajó a Dallas para sostener un partido ante América en el famoso "Superclásico", ambos tendrán bajas pero es más para recaudar dinero y mantener el ritmo de juego, las acciones serán este domingo 5 de septiembre.