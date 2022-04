Liga MX: Raúl Alpízar asegura que Andrés Lillini es el estratega ideal para estar al mando en Pumas

El ex técnico de las fuerzas básicas de felinos y ahora DT de Pumas Tabasco, Raúl Alpízar, asegura que no se debe de echar por la borda todo lo que Andrés Lillini ha logrado proyectar en el equipo grande en la Liga MX, afirmando que es el ideal para estar a cargo.

“Para mi sí (es el ideal) porque cree en esto, no es algo impuesto, no es algo que le digan que tiene que hacer, es en lo que cree, lo demostró desde que estuvo en fuerzas básicas y hoy que se le dio esta gran oportunidad de ser el entrenador de nuestra Primera División no ha traicionado lo que dijo desde el primer día que llegó al club, y no es con palabras, ha sido con hechos, y a parte con resultados", mencionó.

Para Alpízar, Andrés Lillini tiene todo para estar en la dirección técnica de los Pumas de la UNAM, lo que le esta pasando al equipo es un bache negativo que solo el argentino sabe salir de ellos de buena manera.

“Es el idóneo porque conoce la cantera, porque se ha hecho parte de ella, porque cree en el adn y la historia de este club y entró perfecto. Es una persona que parecería que se hizo acá porque cree en los jóvenes, sabemos la presione en el primer equipo y tiene que hacer equilibrio para llevarlos de apoco y ganar, pero es alguien que ha sido coherente y nos representa muy bien”, dijo en entrevista con Record.

En la etapa de Lillini, Alpízar afirma que se ha sido tajante con los jugadores que no han llegado a rendir de buena manera, tal es el caso de Gabriel Torres, jugador que no demostró nada en la cancha y se fue rápidamente de la Liga MX.

“A la afición le agradezco la presión y la exigencia y los jugadores que no se puedan adaptar a esta presión y la exigencia de ganar sin importar que sean jóvenes porque así es nuestra historia… tal vez es un gran jugador, pero no es para Pumas. Desde luego sus capacidades técnicas son muy importantes, pero hay una palabra que engloba todo y que todos la conocen, pero sólo los que estamos adentro sabemos lo que significa: garra”, finalizó.