Liga MX: Raúl Gudiño dejaría la portería de Chivas para el Clásico Nacional

Jalisco.- El Clásico Nacional, Chivas vs América está a la vuelta de la esquina y las cosas para Chivas parece que se están complicando y es que en las últimas horas se ha dado a conocer que el onde titular sufrirá un cambio más que inesperado ya que se daría en el partido más importante de la temporada regular para el Rebaño. Se trata de la posible salida del equipo principal de Raúl Gudiño quien sería banqueado por Marcelo Michel Leaño luego de un problema administrativo como parte de un castigo por negarse a firmar su renovación de contrato.

De acuerdo con ESPN el tema se entiende que la Directiva de Chivas le ofreció su contrato de renovación al arquero mexicano, pero este se lo ha pensado mucho para firmar por lo que ha ido retrasando más y más su extensión de tiempo en el equipo, la Directiva con miedo de que se vaya el futbolista de forma gratuita les preocupa por lo que habrían intimidado a Gudiño mandando la orden de que no fuera parte del once titular del Clásico Nacional de este sábado en la Liga MX.

El primer aviso se vio en el partido pasado ante Santos en donde Raúl Gudiño de manera inexplicable fue sentado y pudieron a Miguel Jiménez, Marcelo Michel Leaño no explicó la decisión ya que al final ganaron y el tema fue otro. Pero en caso de que ahora para el duelo ante América no le considere se podría pensar que tiene mucho que ver con lo que citó la fuente. Raúl Gudiño ha tenido muchos roces con el equipo ya que por varios torneos fue banca y otros más titular pero no ha podido afianzarse para estar como la figura del equipo.

Raúl Gudiño se perdería el Clásico Nacional | Foto: Jam Media

La última vez que el portero renovó con Chivas fue en febrero de 2021 por lo que su contrato está a solo unos meses de que culmine, podría irse libre para el termino del Clausura 2022 y es lo que en Chivas no quieren pues perderían ingreso de una posible venta y más porque se quedarían sin porteros ya que para esta temporada Toño Rodríguez tambien se fue y solo queda Miguel Jiménez y los juveniles.

El tema de Gudiño deberá resolverse de alguna manera, firma y extensión de contrato o para verano se va de Chivas de manera gratuita. Por ahora Marcelo Michel Leaño se prepara para el partido de este sábado para poder sacar un resultado positivo. Podrá contar con el plantel completo aunque aún espera la luz verde de Alexis Vega ya que por una molestia en la rodilla sigue siendo evaluado para saber si podrá estar o no.