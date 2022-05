Liga MX: Rayados acaricia la Liguilla, vence sin problemas a Xolos en el BBVA

Rayados de Monterrey cerró de manera satisfactoria la fase regular del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, tras vencer 2-0 a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio BBVA, en el partido correspondiente a la Jornada 17. Los goles fueron obra de Maximiliano Meza al minuto 16 y de Vincent Janssen al 78’.

En un encuentro que resultó dominado desde el principio por los Rayados, el cuadro dirigido por Víctor Manuel Vucetich saltó al terreno de juego del “Gigante de Acero” con la intensión de hacer daño, apenas transcurrieron 16 minutos de acción y en un tiro libre, Maximiliano Meza cobró desde el ángulo izquierdo con dirección al arco de Xolos y colocar el primero.

Janssen anotó su primer tanto de la temporada Twitter @LIGABBVAMX

Los albiazules no se conformaron, querían más, tuvieron otra aproximación al 31’ y una nueva al 45’+1, pero no corrieron con suerte. Hacia el complemento, los pupilos de Sebastián Méndez tuvieron sus oportunidades, las cuales no pudieron capitalizar. Llegaron los cambios, pero no surtieron efecto para “La Jauría”.

Te recomendamos leer

Todo parecía ser todo para Monterrey, hasta que al 79’, Joel Campbell asistió a Vincent Janssen, quien hizo un recorte entre dos defensas para disparar en el área de pierna izquierda y colocar el segundo para Rayados y el primero en su cuenta individual en la presenta campaña. Tras este resultado, Monterrey alcanzó los 26 puntos y Tijuana cerró con 17 unidades.