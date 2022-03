Liga MX: Rayados anuncia que su duelo pendiente ante FC Juárez tambien se aplaza

Nuevo León.- Las modificaciones en la Liga MX no se detienen, luego de que Mikel Arriola anunciara que los partidos restantes de la jornada 9 no se jugarían, los Rayados de Monterrey tambien tuvieron noticias y dieron a conocer que su partido que tenían programado este martes 8 de marzo ante el equipo de FC Juárez, tampoco se llevará a cabo y por ahora no tiene una nueva fecha para jugarse.

A través de un comunicado este domingo, Rayados dio a conocer que siguiendo los lineamientos de la Liga MX su duelo pendiente se volverá a posponer hasta nuevo aviso para ayudar a mantener el orden y el respeto por los afectos del pasado partido de Querétaro y Atlas en La Corregidora. "Informamos a nuestra afición que, como parte de la determinación de la Liga MX de suspender los partidos, el encuentro Rayados vs FC Juárez programado para jugarse el martes 8 de marzo en el Estadio BBVA fue pospuesto y se realizar en una fecha por definir", se lee.

Este partido de Rayados originalmente fue pospuesto por la participación del equipo en el Mundial de Clubes finales del mes de enero. Por ahora la fecha no es segura pero se jugará conforme las condiciones lo permitan. En dicho comunicado tambien revela que el partido que se jugaría este lunes 7 de marzo las Rayadas, las actuales campeonas de la Liga MX Femenil tambien fue aplazado por lo que se espera una nueva fecha para ambos partidos.

Rayados anuncia que su partido ante FC Juárez se pospuso | Foto: Twitter Rayados

La Liga MX luego de los partidos de este sábado horas más tarde del hecho violento en Querétaro dio luz verde para suspender la jornada 9, Rayados fue de los equipos que pudo jugar el partido ante América y logró una valiosa victoria que los sacó del fondo de la tabla. Ahora se prepararán para el siguiente partido que supuestamente se dará este fin de semana entrante siempre y cuando la Liga MX permita regresar a la acción. Su rival será Mazatlán FC.

Este domingo tambien se dio una actualización a los protocolos de parte de Mikel Arriola quien aseguró que por ahora el torneo en su regreso no permitirá que los aficionados visitantes ingresen al estadio, esto principalmente a las barras para evitar problemas en las gradas, teniendo en cuenta que las siguientes semanas se jugará el Clásico Nacional, Regio y el Tapatío.

Para este martes se llegará una Asamblea de urgencia entre los 18 equipos para hablar de lo que se viene, cómo se jugarán los duelos, con o sin aficionados, la continuidad de las porras y el tema de Querétaro de si será desafiliado o solo quedará en una multa.