Liga MX: Rayados de Monterrey celebra el póker de títulos en la temporada 2019-2020

Monterrey.- Este miércoles la Copa MX llegó a su fin dándole el título a los Rayados de Monterrey con lo que ganaron el cuarto y último título de su temporada 2019-2020, consiguiendo el póker, con la Copa MX y mencionada, la Liga MX, Concachampions y el título de las Rayadas de Monterrey de la Liga MX Femenil.

A través de redes sociales el cuadro regiomontano ha comenzado a publicar algunas fotografías de los trofeos juntos, haciendo referencia que fue un año bastante ganador a pesar de los malos resultados. Pero con estos títulos han pasado cosas únicas y que casualmente serán por ahora solo para Rayados.

El título de Liga MX lo consiguieron en diciembre de 2019, y ya ha pasado casi un año desde esa fecha, y aunque el torneo finalice algunas semanas antes, los Rayados se han convertido en el equipo que más tiempo ha retenido el título en torneos cortos, ya se sabe que cada 6 meses hay campeón nuevo pero debido a la pendemia el Clausura 2020 no se pudo terminar por lo que el nuevo ganador será hasta finalizar el Guard1anes.

Así mismo pasó con el de Concachampions el cual ya han te tenido por por más de un año y que también dejarán de ser los actuales campeones en diciembre cuando se reanude el torneo en donde América, Tigres y Cruz Azul aun tienen vida. Un trofeo más que han tenido en sus vitrinas por más de un año es el del Apertura 2012 del torneo femenil pues el campeonato de mujeres se detuvo.

Así celebraron el cuarto título de la instituación | Captura Twitter

Y el que parece que se quedarán por un largo tiempo es el de la Copa MX, pues este torneo que tuvo que retrasarse por 7 meses solo la final, ya no se jugará hasta nuevo aviso pues el torneo de Ascenso MX desapareció para la creación del torneo de Liga de Expansión y no se sabe si volverá pronto o no, por lo que el torneo no se disputará más.

En lo que va del torneo ambos equipos marchan bien y están cerca de la fase final, por lo menos la rama varonil ya que las mujeres han logrado su calificación desde hace algunas jornadas gracias a una gran paso de 12 juegos ganados, 1 empate y 1 perdido, solo estando detrás de Tigres que marcha como líder invicto.

Ahora verá la manera de entrar a la nueva Liguilla del Guard1anes 2020, este sábado se juegan su pase directo ante las Chivas en la cancha del Estadio Akron, que en caso de ganar estarían rosando su calificación de forma directa a la Liguilla. También dependen de lo que Pumas y Cruz Azul hagan, además de los Tigres que le siguen un poco abajo en la tabla pero que también aspiran con la calificación directa.