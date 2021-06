Liga MX: Rayados de Monterrey hizo oficial el fichaje de Duván Vergara

Nuevo León, Monterrey.- El equipo de los Rayados de Monterrey comienza a reforzarse de cara al próximo Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Su zona de ataque es la que mayor reestructuración busca como primera ocasión el técnico Javier Aguirre y ya obtuvo un nuevo jugador para la próxima campaña.

Se trata del colombiano, Duván Vergara, quien probará su primera oportunidad en la Liga MX a sus 24 años. A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, los Albiazules hicieron oficial la contratación del futbolista que llega procedente del América de Cali colombiano.

""Bienvenido a México ¡y bienvenido al Club de Futbol Monterrey Rayados, Duván Vergara! Hoy comienza a rayas la historia defendiendo el azul y blanco", escribió el cuadro regio en su perfil social.

Vergara mantiene experiencia en el futbol de su país y en el argentino. Debutó en primera división con el Envigado FC para después ser nuevo integrante del Rosario Central argentino en el pasado 2019. Desde entonces formó parte del América de Cali con quien disputó 70 partidos en total.



Asimismo, vistiendo la casaca de los Diablos Rojos de Colombia, Duván Vergara marcó 19 dianas y a la vez fue catalogado como uno de los jugadores destacados para conseguir el bicampeonato de la Liga Colombiana en los torneos 2019 y 2020.

"Me gusta ser ganador, pienso aportarle al equipo con mucha velocidad y desborde. Cumplí mi ciclo con América y le agradezco a Dios por la oportunidad que me brinda en este hermoso club que me brindó la mano para conseguir muchos títulos y hacer historia", dijó Vergara en charla con el club.

Rayados se encuentra en pretemporada desde hace dos semanas rumbo al siguiente certamen de la Liga MX, en donde busca revertir su eliminiación en Cuartos de Final en el terminado Guard1anes Clausura 2021.

