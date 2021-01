Liga MX: Rayados de Monterrey presentarían 7 bajas ante América por Covid-19

Monterrey.- Focos rojos en Monterrey, la escuadra de Javier Aguirre tendría bajas por Covid-19 previo al partido ante las Águilas del América para este sábado 16 de enero en el Guard1anes 2021. De momento se han revelado que son 5 los jugadores que no verán acción, pero solo 2 son del primer equipo: Avilés Hurtado y Stefan Medina son los que no estarán en el campo.

El resto de afectados con 3 futbolistas de la Sub-20, un fisioterapeuta y un utilero. De momento todos estos elementos se encuentran aislados y bajo observación médica. El reporte fue revelo por el reportero Diego Armando media, de TUDN.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De todos los infectados fue el colombiano Avilés Hurtado quien presentó síntomas a la enfermedad, esto el día viernes, que fue cuando dio a conocer que no se sentía bien, de inmediato se le realizó la prueba dando esta como preliminar, lo que podría ser posible que se haya contagiado por lo que no estará para el juego de esta noche.

En lo que respecta al resto de jugadores y personal del equipo todo se mantiene tranquilo, solo ahora les quedará esperar el tiempo necesario para que puedan recuperarse. Los lugares que han dejado. Tanto Avilés como Medina fueron titulares en el debut del equipo ante el Atlas en la jornada 1. A sus bajas se le suma la del holandés Vincent Janssen quien en la semana se confirmó que tuvo una fractura en su mano derecha.

Leer más: Liga MX: Aguirre espera una mejor versión de Rayados ante América

Los lugares serán suplidos seguramente de la siguiente manera, para Stefan Medina que juega por la lateral de la derecha, Miguel Layun podría ser el sustituto prefecto, en el caso de Avilés Hurtado su lugar lo ocuparía Ake Loba y para Vincent Janssen el que mejor vocación ofensiva le queda a Javier Aguirre es Maxi Meza.

Monterrey sacó la victoria ante Atlas en la jornada 1 | Foto: Jam Media

Rayados no será el único equipo que presentará bajas, la escuadra de Santiago Solari también sufrirá una, se trata de Pedro Aquino que tuvo una lesión en el entrenamiento lo que le impidió viajar con el resto del club. Aun así su lugar no era indiscutible en el once titular por lo que el argentino tiene con quien suplir el espacio.

Posibles Alineaciones

Monterrey

Hugo González, César Montes, Jesús Gallardo, Sebastián Vegas, Miguel Layun, Claudio Kranevitter, Arturo González, Carlos González, Rogelio Funes Mori, Ake Loba y Maxi Meza.

Leer más: Liga MX: Malas noticias para Tigres; André-Pierre Gignac es baja por un desgarro

América

Guillermo Ochoa, Luis Fuentes, Jorge Sánchez, Sebastián Céceres, Emanuel Aguilera, Leo Suárez, Richard Sánchez, Mauro Lainez, Giovani Dos Santos, Sebastián Córdova y Henry Martín.