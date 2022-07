Liga MX: Rayados evita a los medios tras la sanción a Víctor Manuel Vucetich

Monterrey, Nuevo León.- A días de debutar en el Gigante de Acero, ante Club América, Rayados de Monterrey no se compareció en la conferencia de prensa que se tenía previsto para este jueves 07 de julio, a causa de la sanción impuesta al técnico Víctor Manuel Vucetich.

Cómo cada jueves el 'Rey Midas' hace acto de presencia para atender a los medios de comunicación, sin embargo esta vez fue diferente en protesta del castigo que dio a presentar la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Después de criticar el arbitraje del colegiado, Jorge Antonio Pérez Durán, mediante un comunicado, la Comisión Disciplinaria "determinó sanciar económicamente al Director Técnico del Club Rayados de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich, quien realizó críticas al arbitraje, transgrediendo al reglamento de sanciones de la FMF, en particular el arítulo 71 inciso d)".

Y es que el 'partido, Santos Laguna vs Rayados de Monterrey, correspondiente a la fecha 1 de la Liga MX, se vio involucrado en la polémica a causa de una mala decisión por parte del silbante en los minutos finales del juego que finalizó 4-3 en favor de los Guerreros en el Territorio Santos Modelo (TSM).

Víctor Manuel Vucetich en rueda de prensa

SE ENTERÓ EN PROGRAMA EN VIVO

Previo a revelarse la sanción a Víctor Manuel Vucetich el estratega se notó sorprendido luego de responder a la entrevista que le hizo Fox Sports. El periodista, Ruben Rodríguez, lo cuestionó acerca de este tema, el cual asombró al timonel de Rayados Monterrey.

"No sé, no me han dicho nada en ese sentido. No dije nada fuera de lo normal, creo que hablé y fui muy contundente, es decir, lo evidente que fue el penal, o sea cómo se puede en momento dado sancionar por decir la verdad, creo que no hay esa libertad y tenemos que tener mucho cuidado", dijo.

Víctor Manuel Vucetich en el entrenamiento

El entrenador no fue el único en sufrir una sanción de la disciplinaria, también su auxiliar técnico, Aldo de Nigris. "Un partido de suspensión y sanción económica, toda vez que transgredió el reglamento de sanciones de la FMF, en particular el artículo inciso c), por el mal uso de las redes sociales al no dirigirse con respeto y prudencia", se lee en otro comunicado.