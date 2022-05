Liga MX: Rayados ha puesto la mira en el argentino Luca Orellano

México.- Luego de una visoria en Sudamérica, Rayados de Monterrey ya tendrían al primer prospecto de refuerzo para la siguiente temporada, se trata del atacante argentino Luca Orellano quien juega para el Vélez Sarsfield y que ahora podría convertirse en el jugador extranjero número 10 en la plantilla del equipo regiomontano. Aunque aún se espera el análisis del cuerpo técnico para confirmar el interés genuino por él.

De acuerdo con el Canal 6 Deportes en Nuevo León una fuente cercana al equipo le confirmó que Rayados sí preguntó y que tienen en la mira los servicios de Luca para el Apertura 2022 y que será dentro de los siguientes días cuando se den a conocer nuevas cosas sobre su posible llegada. De acuerdo con el tipo de juego del sudamericano se estaría adaptando al ataque dinámico que busca Vucetich para la siguiente temporada.

Orellana juega por extremo por derecha, lugar que por ahora era era ocupado por Joel Campbell pero todo indica que el tico saldrá de Rayados y dejará el lugar libre para que el argentino se una a la Liga MX y tome el carril de la derecha. Su complexión es diferente y por ello se espera que sea más ágil, incluso tendrá la misión del recorte al centro para poder disparar.

Según la fuente algunas personas de Rayados aún continua de viaje por Sudamérica buscando más jugadores, visoria que inició desde hace tiempo y que de momento no han dicho nada relacionado con algún nuevo futbolista. Actualmente Monterrey tiene en sus filas a 9 No Formados en México y serían como máximo 10 en este torneo por lo que la llegada de Luca Orellano no sería inconveniente para cumplir con la regla.

Rayados ha regresado parcialmente a los entrenamientos, algunos elementos como Vincent Janssen y Rogelio Funs Mori se les ha visto en el gym para recuperar la forma de cara al inicio de la temporada ambos jugadores tuvieron un cierre complicado en la Liga MX por lo que buscan dar todo para llegar en su punto al Apertura 2022. De momento no hay más noticias sobre bajas o altas dentro del equipo.