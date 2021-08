Liga MX: Rayados presentó a Erick Aguirre y Héctor Moreno como sus refuerzos

Nuevo León, Monterrey.- Los Rayados de Monterrey comienzan a reforzar lo que es su zona defensiva y eje de ataque para este nuevo Torneo Grita México Ap2021 de la Liga MX. Asimismo lo intentará planificar para la continuidad de la Concacaf Liga de Campeones, ahora que sus nuevos elementos, Erick Aguirre y Héctor Moreno fueron presentados.

Aguirre, quien funciona, ya sea por la lateral o en el mediocampo, volvió de tierras japonesas tras participar para el Tri Olímpico de Jaime Lozano, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después de cumplir cinco temporadas con los Tuzos del Pachuca el joven novedoso afirmó que su llegada a los Rayados es un avance en su carrera, eso le beneficia para tratar de recibir un lugar en el Tricolor.

""Para mí el llegar a Rayados es seguir reciendo, hacer una carrera mucho más exitosa, lo mejor que me pudo pasar hasta ahora es reforzar a un bonito equipo con mucha historia y muy popular en la Liga MX", explicó Aguirre durante su presentación con la pandilla.

El futbolista volvió de la XXXII Olimpiada con una lesión, debido a un problema en el recto femoral del muslo izquierdo, postura que le impidió cerrar a la par su participación con la Selección Sub-23. Se espera que su retornó a los campos y su debut con los albiazules sea dentro de un mes, respectivamente.

Entre tanto, Héctor Moreno funcionará como un líder experimentado y con mayor especialidad en la zaga central. A sus 35 años añadirá un club más a su currículum en el balompié profesional, apenas el segundo en el futbol mexicano.

Símil al caso de Erick Aguirre, tardaría su debut con la playera de los Rayados, en vista que en la final de la Copa Oro 2021 abandonó el juego por una dolencia. La diferencia es que su recuperación lleva mayor avance y podría estar listo en unos días, buscando el mismo objetivo que su compatriota, el llamado a la Selección Mexicana para disputar el Octagonal Final de la zona de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Tengo la ilusión de prepararme de la mejor forma para cumplir los objetivos personales y colectivos con Monterrey. Toca trabajar y prepararme para estar a disposición y que el técnico (Javier Aguirre), me considere en el once titular", dijo en la rueda de prensa. Rememorar que Moreno y el "Vasco" Aguirre estuvieron juntos en el Mundial de Sudáfrica 2010, por lo que su acomodo no duraría mucho tiempo en la alineación titular.

