Liga MX: Rayados un hospital, 3 jugadores en duda para enfrentar a Necaxa

Nuevo León.- A Rayados de Monterrey le llueve sobre mojado y es que luego de hilar 3 derrotas consecutivas y demostrar muy poco en el campo, ahora se le suma que el equipo tiene problemas con sus jugadores ya que tendría algunas bajas para el partido de este sábado lo que haría que sea má complicado buscar una solución a su mala racha.

De acuerdo a reportes desde Nuevo León, aseguran que Javier Aguirre está lidiando con 3 jugadores y que posiblemente no vean acción en la jornada 15 de la Liga MX ante Necaxa, uno es Sebastián Vegas quien se ha resentido de una contractura luego de su regreso de la fecha FIFA y no se ha recuperado y es posible que no llegue a este sábado.

Luego vienen dos bajas que podrían ser de mucho peso para el equipo, se trata de Vincent Janssen quien apenas regresó de una lesión de 2 meses y tras dos juegos en la Liga MX se resintió por una sobrecarga muscular y el otro caso es Rogelio Funes Mori quien tambien se ha visto algo cansado y estaría recibiendo descanso para que pueda rendir.

Leer más: Selección Mexicana: LA Galaxy no cedería a Julián Araujo para amistoso ante Ecuador

Por ahora no se ha revelado si ambos jugadores serán bajas para el juego de este sábado, pero son jugadores fundamentales que si o si los va a necesitar el "Vasco" para intentar pelear por uno de los 4 lugares directo. Hoy Rayados en la Liga MX es quinto con 20 puntos, dos detrás de Toluca quien es el que se ubica en la cuarta posición.

Rayados está sumergido en una racha complicada y ante Necaxa buscarán sacarse la espinita | Foto: Jam Media

Se espera que revelen la situación de los jugadores este viernes y es que no solo tienen este partido de vida o muerte ya que el siguiente jueves se jugarán la final de la Concachampions ante el Club América en el BBVA por lo que quieren que sus mejores jugadores lleguen en su mejor momento y es posible que estos elementos reciban descanso.

Leer más: Liga MX: ¿Cuánto tuvo que pagar Jürgen Damm por celebrar como Cristiano?

Aún si están o no ante los Rayos, los norteños necesitan ganar el partido y es que desde hace 3 jornadas que no ganan y que no suman puntos lo que poco a poco les ha costado posiciones y la confianza de sus mismos aficionados que se han mostrado decepcionados al ver a la mejor plantilla de la Liga MX en un mal momento.