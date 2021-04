Liga MX: Renato Ibarra entrena aparte del plantel del Atlas previo al Clásico Tapatío

El delantero ecuatoriano de los Rojinegros del Atlas, Renato Ibarra, se mantiene entrenando separado del plantel de Diego Cocca, debido que sigue en observación después de salir con una molestia muscular en la jornada pasada ante Mazatlán FC.

Ibarra sigue haciendo un poco de trabajo de cancha en espacios reducidos para poder ver si muestra algún avance para poder ser tomado en cuenta para el Clásico Tapatío de la jornada 16 ante las Chivas del Guadalajara.

El director técnico del Atlas, Diego Cocca, no se quiere apresurar en dar un veredicto sobre Renato Ibarra yy se esperará hasta el viernes para poder dar una respuesta concreta.

"Renato salió en el último partido con una molestia en el abductor, es muscular, pero creemos que fue por prevención, tuvo fin de semana libre, ayer entrenó aparte, hoy también y esperemos que vaya evolucionando y lo probaremos seguramente llegando el partido para ver si estará o no, todavía no sabemos si va a estar o no", dijo Cocca sobre el problema que sufrió el ecuatoriano contra Mazatlán, cuando salió al medio tiempo.

Ibarra es pieza clave en el ataque de Diego Cocca en este Clausura 2021 de la Liga MX y sería una baja sensible para los Rojinegros del Atlas ante las Chivas del Guadalajara.

El delantero ecuatoriano acumula once partidos como titular con el Atlas en este certamen de la Liga MX y en solo una ocasión a entrado de cambio, además suma 868 minutos jugados y dos goles anotados.

Por su parte, Diego Cocca comentó que es de suma importancia el partido de esta jornada 16 donde además que van en busca de subir más escalones en la tabla general, están concentrados y enfocados en ganar uno de los partidos más importantes para sus aficionados.

"Jugar un Clásico es motivante, sabemos lo que significa para nuestra gente, lo estamos esperando con muchas y estamos convencidos que saldremos a la cancha con mucho positivismo" dijó Cocca en el día de medios previo al Clásico Tapatío