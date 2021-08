Liga MX: Renato Ibarra estaría en la banca ante FC Juárez este miércoles

Chihuahua.- Solo es cuestión de tiempo para que Renato Ibarra sea registrado una vez más con el Club América en Liga MX, el ecuatoriano ha hecho los últimos dos viajes con el equipo esperando la luz verde por parte del dueño y todo indica que así será. Este miércoles el jugador sería parte de la banca que Santiago Solari presente para medirse ante Juárez.

Según lo han revelado varios reporteros, el registro de Renato Ibarra es prácticamente un hecho, solo están esperando que la Liga MX lo habilite en su plataforma una vez más para que todo sea legal y pueda participar. Evidentemente el que pueda salir a la banca responde a que ha sido registrado como un jugador más del equipo.

Las condiciones se fueron dando luego de la lesión de Leo Suárez quien tuvo que ser operado de uno de sus tobillo y que le ha dejado fuera por todo el torneo, ante esa baja y el tiempo encima de encontrar a un nuevo jugador se han decantado por sacar de la "congeladora" al ecuatoriano que ha seguido trabajando al parejo del equipo desde el inicio del torneo.

Leer más: Liga MX Femenil: Rubí Soto desde su regreso de España no ha encontrado el gol con Chivas

De acuerdo con al periodista Alejando Alfaro, el volante del América sí estará en la banca aunque su registro no se haya hecho oficial, pero explica que eso solo es un tramite por la Liga MX y que en cuanto quede el tema burocrático Ibarra estará registrado y listo para jugar su Solari así lo desea. Incluso aseguró que Mario Osuna tambien estará entre los suplentes y que podría ver minutos.

"Aun no aparece registrado Ibarra, pero se espera que quede hoy para que pueda ir a la banca. Osuna estará entre los suplentes Viñas está en veremos dado que no ha trabajado fútbol en forma y como pasó con Benedetti cuando tuvo el alta debería esperar unos días más", se lee.

Confirman que Renato Ibarra estará en la banca este miércoles | Foto: Captura

Otro de los casos que han generado expectativa en la Liga MX es la no aparición de Federico Viñas en los primeros 4 partidos e incluso en la pretemporada, se alega que se trata de una lesión pero tambien que de parte del cuerpo técnico no lo consideran necesario por eso no estado convocado, pero podría estar siendo considerado para esta doble jornada.

El América tendrá el foto de atención de toda la Liga MX y posiblemente del futbol quienes querrán saber si en verdad Ibarra estará listo para su debut con América luego de un año fuera del equipo por temas de violencia de genero.