Liga MX: Renato Ibarra sí fue operado y es baja indefinida para el Club América

México.- Que siempre sí: Renato Ibarra fue operado exitosamente de su lesión en la pierna izquierda y oficialmente es baja para el Club América, posiblemente para lo que resta de la Liga MX, aunque podrían ser de 4 a 5 meses según la evolución de la lesión.

A través de redes sociales se dio a conocer el parte médico de Renato Ibarra donde se confirma la intervención en su muslo izquierdo para reparar el tendón del bíceps femoral que se lesionó justo después de jugar solo 17 minutos en su partido en la Liga MX de esta temporada.

"El Club América infirma que el futbolista fue operado el día de hoy (miércoles) de una lesión en el muslo izquierdo, en donde se reparó exitosamente el tendón del bíceps femoral y se reinsertó en la zona anatómica", la operación estuvo a cargo del Dr. Víctor Ilizalturri Sánchez.

Renato Ibarra es operado y es baja para el Club América | Foto: Captura

Horas previas a la noticia del Club América se había manera la información de que Renato Ibarra no tenia la intensión de perderse lo que restaba de la Liga MX y que no se operaría ya que había encontrado una segunda opinión en donde le confirmaban que no era necesaria la operación. Dicha información no se pudo comprobar por lo que ahora solo quedó como un rumor ante la realidad del jugador.

Ahora el Club América tiene de nuevo libre esa plaza de extranjero, a menos de que la directiva considere que Ibarra pueda regresar a los campos del futbol mexicano en poco tiempo. El ecuatoriano había sido dado de alta luego de la lesión de Leo Suárez que tambien fue operado y quedó fuera del resto de la Liga MX.