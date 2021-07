Liga MX: Renato Ibarra volverá a Coapa luego de haber jugado a préstamo con Atlas

Ciudad de México.- Renato Ibarra volvió a jugar en la Liga MX luego de haber vivido un tema personal durante su estadía con el Club América. Durante una temporada el ecuatoriano vistió la indumentaria de los Zorros del Atlas en cuestión de préstamo, aunque la dificultad económica será la culpable principal para no hacerse válida la compra.

Debido a la pandemia por Covid-19, varios equipos de la Liga MX no tienen la posibilidad de abonar el valor por los jugadores, así que Ibarra saldrá de Jalisco en los próximos días con retorno a Coapa, al todavía tener contrato vigente con América, hasta el año 2023.

Mientras la directiva de las águilas trata de determinar el futuro del sudamericano, el propio ingresará al sistema de capacitación que imparte el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), junto a sus compañeros de equipo y empleados del club.

Por el momento su futuro es incierto con el cuadro azulcrema, ya que el América estaría analizando si sería adecuado contar con él para el Apertura 2021 u optará por volver a colocar en préstamo a Ibarra, con alguno de los demás participantes del máximo circuito.

La actuación de Renato con el Atlas fue irregular ya que en el culminado Guard1anes Clausura 2021 no figuró a lo que había mostrado en el Guard1anes 2020. Luego de ya no presentar acusaciones formales por parte de su ex pareja, las águilas podrían contar con él para la siguiente campaña.

Renato Ibarra jugando para Atlas

Jam media

Por el momento el Club América se encuentra en los Estados Unidos para disputar un duelo amistoso contra Santos Laguna. En su regresó a la Ciudad de México, el técnico Santiago Solari podría tomar la última decisión de si lo convocará para el Apertura 2021 o no entrará en planes.

