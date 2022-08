Liga MX: Renato Paiva aceptó responsabilidad en derrota de León

León no tuvo un mal inicio en el Apertura 2022, con 2 victorias, 3 empates y una derrota en sus primeros 6 encuentros. Sin embargo, el equipo esmeralda suma 3 descalabros consecutivos, con 10 goles recibidos en esos partidos, y que por ahora le tienen fuera de zona de repechaje.

Aunque la Fiera tiene 9 puntos y está a uno de Mazatlán, doceavo en la clasificación, lo que ha resultado alarmante es el mal accionar del equipo después del triunfo 3-2 contra América. La goleada 5-1 contra Rayados de Monterrey y la de 3-0 ante los Cañoneros, generaron una preocupación que ahora se agravó con la derrota 2-1 ante Santos Laguna.

Al respecto, el técnico Renato Paiva aceptó totalmente la responsabilidad en conferencia de prensa después del partido contra los Laguneros. El portugués quiso variar en su esquema en el Estadio Corona, pero no funcionó como esperaba pues los jugadores no lograron reflejar en el terreno de juego lo trabajado.

"La responsabilidad es mía del planteamiento porque era necesario", señaló el estratega del León, quien consideró que las fallas del funcionamiento se debieron al cambio del planteamiento. "No había otra opción que reforzar atrás y equilibrar al equipo. El problema es que no está consolidado (el sistema), porque no hay tiempo para trabajar más".

"No hubo tiempo para consolidar, trabajamos lo que pudimos. Y hago una aclaración, yo no pedí defender tan bajo", señaló Paiva, quien explicó que él buscaba un bloque intermedio, pero que por la falta de consolidación del sistema, el equipo se replegó por completo y defendió sobre el área.

"Un mal resultado, un mal partido en muchos momentos, pero el partido posible dada la realidad que atravesamos. No estamos para formas ahora, estamos para ser pragmáticos, realistas", finalizó el técnico del León, que tratará de acabar con su mala racha el próximo domingo 21 de agosto cuando visite a Pachuca.