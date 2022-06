Liga MX: Renato Paiva dejó en duda la continuidad de Joel Campbell con León

México.- El regreso de Joel Campbell al Club León ha tenido sus complicaciones dado que el tico parece que no entra en planes de Renato Paiva para este Apertura 2022, aunque no lo dio por descartado pero aseguró que al no conocerle al 100% las cosas se complican y más a solo una semana del arranque de la Liga MX por lo que la continuidad del costarricense está en duda.

Este viernes el entrenador tuvo una conferencia de prensa en donde dio a conocer la postura respecto al futbolista al que confesó conoce poco ya que no ha tenido mucho tiempo para hablar con él y desde ese punto partir para comenzar a considerarlo para su esquema de juego y de ese punto saber si se le conviene tenerlo o dejarlo ir ya sea dentro de la Liga MX o en otro país.

"Lo estamos evaluando, está entrenando, está en la plantilla. Por ahora no está cerrada ni para salidas ni entradas, necesito conocerlo, la mejor forma es dentro de la cancha entrenando" dijo el Renato Paiva. Por ahora la continuidad del jugador es una incógnita muy grande pues es uno de los altos activos del club, el centroamericano percibe un sueldo alto por lo que su salida incluso podría beneficiar en el tema económico.

Campbell regresó de Monterrey en donde estuvo de préstamo por algunas temporadas pero las cosas no salieron como esperaba, el tiempo de juego no fue el optimo, así como el tema de las lesiones que fue un factor para que no rindiera. Ahora se espera que pueda llenarle el ojo a Renato Paiva para darle una nueva oportunidad en el equipo. Solo tendrá una semana antes de que arranque la Liga MX cuando León visite al Atlético de San Luis el 3 de julio.

Hablando de refuerzos Paiva si confirmó que León sigue en la búsqueda de un elemento más que llegue a reforzar la zona defensiva en donde no han podido encontrar el balance desde hace algunas temporadas, especialmente en la parte de la central. Nombres no dieron pero asegura que la directiva está trabajando para encontrar al hombre que llegue a arreglar ese tema.