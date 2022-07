Liga MX: Renato Paiva estalló contra encargados del VAR por expulsión de Fidel Ambriz

León sufrió una dura derrota este martes en casa contra el Toluca, que se impuso sobre el final del partido gracias al tanto Daniel Álvarez. Al respecto, el estratega de los esmeraldas, Renato Paiva, lamentó la derrota pero señaló que la misma estuvo marcada por la polémica arbitral.

En opinión del estratega de la Fiera, el encuentro contra los Diablos rojos fue muy parejo y consideró que incluso por momentos fueron superiores. Señaló que fue la expulsión de Fidel Ambriz, por un pisotón sobre el rival, lo que cambió la dinámica del partido y perjudicó al León.

"Llegamos al momento de la falta de sensibilidad. Fidel pateó y cuando cae, ya está el pie del adversario; es un movimiento mecánico. Entonces quiero ver si el consejo de arbitraje va a saer lo mismo, sacar el castigo a Fidel", declaró en la conferencia de prensa posterior al juego contra Toluca.

Paiva aseguró que a lo largo de su carrera no se había quejado del arbitraje, pero que no puede evitar las críticas al VAR, pues ha habido jugadas contra Puebla y Pumas en las que los criterios no han quedado claros. "El árbitro tiene una tarea muy difícil. Siento que los señores del VAR no saben ver el juego; parece que quieren partidos de robots, partidos mecánicos".

No es la primera ocasión en el Apertura 2022 que se presenta una situación así, pues en el juego de Cruz Azul ante Atlas, Carlos Rotondi recibió una roja por una acción similar. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria rectificó y la retiro al jugador, situación que en el León esperan se repita con Ambriz.

Por otra parte, el técnico de la Fiera defendió a sus jugadores y consideró que ha habido una mejora a nivel colectivo. Además defendió a Luis Montes, quien aseguró que tiene cualidades que no encuentra en otros elementos. "Yo veo cosas que quizás muchas personas no ven. Mientras me dé esa confianza, Montes seguirá".