Liga MX: Renato Paiva no quiere un refuerzo en León tras salida de Ormeño

Una de las bajas más recientes en el Club León fue la salida de Santiago Ormeño, que se marchó para reforzar a las Chivas en el Apertura 2022. El delantero salió de la Fiera ya iniciado el torneo Apertura 2022 y aunque todavía falta para que se cierre la fecha de registros, el club esmeralda no buscará a nadie más.

Así lo señaló en conferencia de prensa el técnico de los Esmeraldas, Renato Paiva, quien aseguró que confía en los jugadores con los que actualmente cuenta el equipo para hacer un buen torneo. En específico señaló a Alfonso 'Plátano' Alvarado, que llegó procedente de Rayados de Monterrey.

"Hasta el momento no (viene nadie). No quiero porque 'Plátano va a jugar de 9 con Luca, por eso no viene nadie a sustituir a Ormeño. Yo creo mucho en la calidad de Plátano, porque es un definidor, es un goleador, tiene que estar cerca del arco, ahí lo hará", señaló Paiva y añadió que también le dará más oportunidad a Saúl Zamora, de la Sub20.

"Tengo un niño llamado Saúl, muy interesante, para el medio y que comenzó a trabajar con nosotros y va a continuar así", manifestó el técnico portugués, quien aplaudió la llegada de Julien Célestine por lo que les aportará en la zaga del León. "Es un jugador agresivo defensivamente, tiene buena saluda de balón. Y fue capitán, que te indica muchas cosas".

Respecto al encuentro de este viernes contra el Puebla, el estratega esmeralda consideró que será un duelo muy parejo en el arranque de la Jornada 3 del Apertura 2022. Reconoció que la Franja tiene una identidad propia al momento de jugar y por ello trataron de prepararse contra eso.

Te recomendamos leer

"Tiene un ADN muy propio. Su entrenador y su equipo juegan así con mucha presión sobre el balón; nos intentamos preparar para eso. Nuestro ADN no es muy diferente al de ellos, será un juego de equilibrio", y añadió que la Liga MX tiene clubes muy competitivos. "Casi todos los equipos buscan jugar y eso para quienes queremos tener el balón es muy bueno. Me da un montón de trabajo y me hace un mejor entrenador", finalizó.