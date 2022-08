Liga MX: Renovaciones de 'Cata' Domínguez y Rafael Baca son otro tema pendiente para Cruz Azul

La marcha de Santiago Giménez y la falta de un defensa no son los únicos pendientes que tiene Cruz Azul para conformar su plantel. Ángel Romero solo firmó contrato de un año en su llegada y aunque las pláticas para renovación van por buen camino, no se han concretado.

De igual manera, dos jugadores que también están por finalizar contrato son Rafael Baca y Julio César 'Cata' Domínguez, dos veteranos del club junto con José de Jesús Corona. En el caso del mediocampista, su vínculo finaliza en diciembre de este año, mientras que al zaguero le queda un año de contrato.

Sin embargo, la situación de cada uno es diferente en Cruz Azul. De acuerdo con León Lecanda de ESPN, en el caso de Baca no depende del deseo de la directiva de renovarlo o no. Si el futbolista cumple con determinado número de minutos (no se precisó la cantidad), entonces su contrato se renovará en automático.

Mientras que con el 'Cata' Domínguez, la misma fuente aseguró que no hay intención de renovar el contrato. Por lo que en diciembre el zaguero estará en libertad de negociar con otro club para marcharse sin costo alguno en verano de 2023, una vez que finalice su vínculo con el equipo de la Noria.

Tanto Baca como Domínguez son dos de los jugadores más señalados por la afición en torneos recientes. Aunque los dos se han mantenido fieles al equipo y soportaron los fracasos antes de la obtención de la Novena, un sector de la afición les critica mucho por los errores que cometen en los partidos.

Sin embargo, los dos jugadores han manifestado su deseo de retirarse con la Máquina. De momento, siguen a disposición del técnico Diego Aguirre para el Apertura 2022, aunque en el caso de 'Cata' se encuentra lesionado y parece que se perderá también el juego ante Santos Laguna en la Jornada 7.