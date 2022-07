Liga MX: ¿Retiro? Brian Lozano confiesa que ha perdido el amor por el futbol

México.- Brian Lozano ha encendido las alarmas luego de publicar en sus redes sociales su tristeza por la derrota de su equipo ante el conjunto de Puebla pero más por confesar que le ha comenzado a perder el amor al futbol lo que ha causado algunas reacciones de los aficionados incluso del Santos Laguna quien le alentó para seguir pensando en levantar el camino pues apenas van dos jornadas.

Luego del partido en donde el conjunto lagunero no puso sacar el resultado el "Huevo" Lozano escribió en su Twitter, "Sinceramente nunca pensé llegar a este punto, pero estoy perdiendo la pasión por algo que tanto amo y medio: el futbol", se lee en la publicación que de inmediato generó opiniones dividas en los aficionados que por un lado le entendieron y le aseguraron que si debía tomarse unos días lo hiciera para que esté bien con él mismo, mientras que por otro lado hubo quienes solo trataron de minimizar el sentimiento del futbolista.

Santos Laguna no dejó solo a su futbolista y le respondió la publicación, "Dale, Huevo. Juntos vamos a levantar. Aquí no estás solo, somos una familia", se lee. Lozano no ha tenido un gran regreso luego de su lesión y es que hace algunas campañas cuando mejor estaba jugando, incluso siendo seleccionado tuvo una fractura que le alejó del campo por varios meses, su regreso no fue el mejor y le costó recuperar algo de su futbol.

Brian Lozano se dijo triste por su derrota en la jornada 2 | Foto: Captura

Este es un llamado importante de parte del jugador a su directiva y es que es poco visto que un jugador en activo confiese que está cansado ya del futbol y más que ya no lo disfruta por lo que se podría pensar que va más allá de su rendimiento físico cuando el tema viene más mental en donde los jugadores pocas veces han sido ayudados y es lo que muchas veces les complican sus carreras.

Por ahora es la última actualización que Lozano tiene en sus redes sociales, el jugador junto a su club han regresado a Torreón en donde ahora tomarán un día de descanso para regresar al lunes para preparar la siguiente jornada en donde se enfrentarán al equipo de Chivas en el TSM. Sanos suma 3 puntos de una polémica victoria en la Jornada 1 ante Rayados pero se espera que puedan hacer algo importante en ese duelo.

El uruguayo llegó a México en el 2016 con un proyecto con las Águilas del América pero luego de unas temporadas no le llenó el ojo a la directiva y fue mandado a otro equipo, Santos levantó la mano por él y desde 2017 se unió al equipo de los Guerreros en donde ha vivido un altibajos en su carrera y eso le ha perjudicado y ayudado con su paso en la Liga MX.