Liga MX: ¡Retumbará el Jalisco! Atlas ansía alta caravana y abarrotar el estadio

Guadalajara, Jalisco.- Se viene una semana muy importante para casi 16 equipos que siguen con vida para disputar la etapa de reclasificación del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, inclusive ocho clubes tienen oportunidad de viajar a la fiesta grande sin tener que jugar repesca, uno de ellos el vigente campeón Atlas de Guadalajara.

Los rojinegros consiguieron una importante victoria en casa de los Diablos Rojos del Toluca, el Estadio Nemesio Díez, logrando estar a una victoria de avanzar a Cuartos de Final, no obstante el trabajo no será fácil de conseguir al ser rival del segundo lugar, Tigres UANL.

Los dirigidos por Diego Cocca tienen la ventaja de ostentar este compromiso en su feudo, el Estadio Jalisco, donde se avecina un tinto rojinegro, incluso desde las afueras del Coloso de la Calzada de Independencia, pues el club desea que el proximo sábado sea una fiesta tapatía.

A través de sus redes sociales el campeón de México anhela que en su llegada al Jalisco su público haga espacio mientras las banderas ondean y embellecen las inmediaciones del recinto previo al partido, durante el cotejo desean un lleno total.

A lo largo del Clausura 2022 Atlas registró un aforo a su máxima capacidad en el Clásico Tapatío frente a Chivas en la jornada 11 del campeonato, esta vez volvería a ocurrir, ya que su equipo se juega mucho más que solo tres puntos en la última jornada oficial.

Por otro lado Tigres UANL no corre ningún riesgo rumbo a las finales, aseguró el subliderato a pesar de llegar a este encuentro con dos caídas en la semana pasada ante Necaxa (2-0) y América (0-2). Miguel Herrera no saldrá con cuadro alterno, pues los felinos tendrán una semana de receso y no planea que su escuadra pierda el ritmo cuando sea su turno de disputar los Cuartos de Final.

El partido Atlas-Tigres se jugará el 30 de abril en punto de las 19:00 horas (tiempo de México) 18:00 horas (tiempo de Culiacán). Los Zorros son cuarto de la general con 26 unidades, la 'U' de Nuevo León es segundo lugar con 32 puntos tras 16 juegos jugados.