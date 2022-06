Liga MX: Revelan adeudos de FC Juárez con jugadores que ya no forman parte del equipo

Ciudad Juárez, Chihuahua.- En FC Juárez existen problemas económicos con jugadores que estuvieron durante la gestión de Ricardo Ferretti, algunos habrían dejado al equipo de la frontera sin cobrar hasta cuatro meses de sueldo, otros acumularían dos quincenas sin recibir un peso.

De acuerdo a la periodista de TUDN, Karina Herrera, en la institución de Ciudad Juárez existe la problemática de los salarios, algo que no es la primera vez que sucede en Liga MX, pues otros equipos ya han estado en la misma postura por la que ahora estaría viviendo el cuadro fronterizo.

"Según me cuentan a estos jugadores no les contestan el teléfono ningún directivo del club. Hay varios a los que les dieron las gracias y aún no les pagan!", se lee en la publicación de la periodista días después de culminar el campeonato mexicano de Primera División.

Este asunto mantiene bajo presión a un FC Juárez que hizo la menor cantidad de puntos en la temporada 2021-22 de Liga MX y por consiguiente tuvo que abonar una estricta cantidad de 80 millones de pesos, (3.91 millones de dólares), por terminar en el último sitio del cociente.

Publicación de Karina Herrera

Twitter Karina Herrera

La situación económica de los Bravos hace recordar el tema semejante por el que tuvo que pasar el antes equipo, Tiburones Rojos del Veracruz, donde la directiva tardó hasta tres años para cubrir los adeudos a todo el equipo y el cuerpo técnico, dificultad que lo terminó por desafiliar del futbol mexicano; por incumplimiento de pagos.

La escuadra de Bravos FC Juárez quiere olvidar la pobre periodización que tuvo con Ricardo Ferretti. A partir del Apertura 2022 el primer equipo estará bajo las órdenes del argentino Hernán Cristante, quien llega como nuevo director técnico tras dejar su puesto como entrenador de Gallos de Querétaro.