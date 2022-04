Liga MX: Revelan el motivo de la pelea entre jugadores de Chivas

México.- El pasado sábado Chivas visitó la Bombonera de Toluca en donde mantuvieron una ventaja de 0-1 hasta el minuto 97 cuando Leo Fernández empató el partido en la última jugada, acción siguiente culminó el partido lo que hizo molestar a la banca de Chivas en donde dos elementos terminaron por encararse, e incluso hasta por llegar a los empujones entre Antonio Briseño y César Huerta, ya con unos días desde el evento se ha revelado el motivo real de su pelea.

Luego de que culminó el partido las cámaras de TUDN captaron el momento en el que la banca de Chivas saltó al campo y la toma se fue con el "Pollo" Briseño y el "Chino" Huerta quien se hablaban algo fuerte para que luego del defensor le lanzara un empujón a la cabeza del atacante, gracias a los compañeros no llegó a más, pero ahora con todo más tranquilo han revelado que la riña inició por lo sucedido en el Clásico Tapatío.

De acuerdo con los reportes, cuando cayó el gol de Toluca, Antonio Briseño gritó, "¿Este tambien es mi culpa como contra el Atlas?" haciendo referencia al gol que recibieron en el último minuto ante los rojinegros hace unas semanas que les arrebató el triunfo. Ante el grito, César Huerta encaró al defensor y le hizo saber que ni con eso se salvaba ya que la derrota es para todos y no solo para uno, "No te quieras salvar tú, acá gánanos o perdemos todos", comentario que desató el momento de tensión en el rebaño.

Jugadores de Chivas en el momento de su pelea | Foto: Captura

Luego del pleito en el campo, Chivas no quiso hablar del incidente en conferencia de prensa y hasta el momento no han dado alguna resolución alguna o si habrá algún tipo de castigo para los jugadores en especial para el Pollo Briceño que ha tenido ya un largo historial con otros compañeros por lo que no es algo que se haya dado por primera vez.

Por ahora Chivas se encuentra en preparación para su siguiente partido que será este miércoles ante Rayados en la cancha del Akron, este partido corresponde a la jornada pasada en la que se reprogramó por un tema del campo. Para este partido no tendrá a Marcelo Michel Leaño ya que fue expulsado ante Toluca no regresará hasta dentro de una semana más.

Chivas no está pasando un buen momento, ya ha dejado los lugares de repechaje, hoy se ubica en el lugar 14 con 14 puntos, si bien no está lejos ya hay equipos que iniciaron mucho mejor como Santos, Tijuana y hasta América y ya tienen una mejor posición, en caso de perder ante Rayados las cosas se complicarán aún más en la búsqueda de una salvación de este Clausura 2022 de la Liga MX.