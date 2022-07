Liga MX: Revelan fractura de la relación de Miguel Herrera y Carioca en Tigres

México.- Este fin de semana en el partido de Tigres visitando a Mazatlán dejó un tema sobre la mesa en donde más de uno se percató que Miguel Herrera se saltó la jerarquía de Carioca para considerarlo para entrar al campo y tomar otras decisiones a pesar de que el equipo jugó caso la mitad del partido con un hombre menos. Y es que el tema de la titularidad se vio desde la jornada 1 en donde tampoco arrancó en el once pero si jugó en el segundo tiempo, ahora ni eso, lo que ha supuesto que la relación entre ambos se ha terminado.

Durante la transmisión del juego de este viernes, David Medrano periodista de TV Azteca comentó que Miguel Herrera y Rafael Carioca no tienen ya una relación amigable al punto de no se dan ni los buenos días. Aseguró que ya no le tiene considerado para el futuro del equipo y eso ha hecho que poco a poco las cosas entre ellos se fracturaran al punto de hacerse evidente como lo sucedido en el juego en donde no fue nunca la primera opción de cambio.

"Me dicen que ni dialogo, ni buenos días", dijo en primera instancia, luego aseguró que fue hasta una burla por parte del cuerpo técnico el que aún con un hombre menos decidiera meter a un defensa en el mediocampo antes que al sudamericano, "Esto ya es una falta de respeto para Carioca, está claro que la relación está rota", aseguró el periodista.

Carioca no ha sido titular en esta temporada | Foto: Jam Media

Aún con esas pruebas que los mismos aficionados han señalado, Miguel Herrera confirmó que no tiene "vetado" a Carioca y que su ausencia es totalmente por motivos técnicos, pensó en meterlo pero prefirió hacer otros cambios. Señaló que lo tiene en mente y que siempre ha sido parte del equipo de lo contrario hubiera pedido su salida.

Te recomendamos leer

"Sáquense fantasmas de la cabeza, Rafa está en mi cabeza, sino hubiera pedido a la directiva que lo sacara, seguramente jugará en otros partidos, buscamos mayor velocidad en la transición, le llegará su momento", comentó el directivo. Lo que es una realidad es que en dos partidos, Carioca ha jugado solo 30 minutos y ninguno como titular.