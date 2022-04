Liga MX: Reynoso dice que Cruz Azul debe ser creativo para que sus jugadores rindan

México.- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, aseveró este sábado que él y su cuerpo técnico debe ser creativos para que sus jugadores rindan en los momentos importantes, dijo en conferencia de prensa tras la victoria de su equipo por 1-0 sobre el Atlas en la jornada 12 de la Liga MX.

“La exigencia del día con día es grande en este equipo y por los convocados nosotros en el cuerpo técnico debemos ser creativos para que los jugadores rindan en momentos importantes”, dijo el técnico.

El Cruz Azul venció al campeón en el Estadio Azteca con gol de Santiago Giménez en el primer tiempo, en el partido de la jornada 12 del Clausura 2022 de la Liga MX donde al Atlas le anularon dos goles. Reynoso se refirió a los siete seleccionados que cedió su escuadra para esta última jornada de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022 de la Conmebol y la Concacaf.

Los convocados a Sudamérica fueron el peruano Luis Abram, el chileno Iván Morales, el venezolano Rómulo Otero, y el paraguayo Ángel Romero. Con la selección mexicana fueron requeridos Santiago Giménez, Uriel Antuna y Carlos Rodríguez. “Es algo con lo que hemos tenido que lidiar desde el año pasado, no ponemos excusas, por eso debemos ser creativos”, reiteró.

El estratega se mostró crítico con el desempeño del artillero Uriel Antuna, quien llegó como refuerzo para este certamen y en nueve juegos que ha disputado en la Liga MX como titular sólo ha convertido en dos ocasiones. “Pondero que cada vez se ve mejor, que cada partido crece, hoy le veo muy comprometido, pero la exigencia de esta club te pide más, aquí venimos a ganar y no a hacer buenos amigos”.

Sobre la salida del ecuatoriano Bryan Angulo, quien dejó esta semana al Cruz Azul y viajó a Brasil para incorporarse con el Santos, Juan Reynoso reconoció que su salida fue porque no rendía como se esperaba. “Nosotros pensamos en no perjudicar a nadie. Él no estaba pasando por su mejor momento en el equipo, no pudimos resolver lo de su renovación, se le presentó esta oportunidad, no me queda más que desearle lo mejor en esta nueva experiencia”, explicó.

Con la victoria la Máquina llegó a 20 unidades y se colocó en la cuarta posición; suma seis triunfos, dos empates y cuatro derrotas. En la jornada 13 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX el Cruz Azul visitará al Mazatlán FC el próximo sábado.