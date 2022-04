Liga MX: Ricardo Cadena aseguró que hay problemas internos en Chivas

México.- Con los 3 puntos en la bolsa y con unas Chivas con otra cara, Ricardo Cadena habló tras el partido ante Cruz Azul y confesó que se le hizo complicado el trabajo del equipo en tan pocos días ya que se encontró con un serio problema, todos estaban anímicamente destruidos, la última derrota y los partidos sin ganar tenian a todos con un mal momento que se hizo evidente en los últimos partidos con la pelea entre jugadores de Chivas.

Ricardo Cadena fue mencionado como DT Interino de Chivas tras la salida de Marcelo Michel Leaño este jueves, solo tuvo un par de días para conocer algo del equipo del Rebaño y armar un equipo competitivo para medirse ante Cruz Azul. "Encontró un grupo dolido por los resultados. Pero ya ahora es nuestra responsabilidad, ellos se unieron para trabajar en equipo y buscar el resultado, lo trabajaron y me deja una gran sensación", dijo el DT en conferencia.

"El resultado finalmente es parte del esfuerzo dentro del campo. Básicamente hemos tenido poco tiempo para trabajar en conjunto. Un trabajo de equipo que fue en pocas horas, pero que ellos si no encontraba el juego en el mensaje", agregó el entrenador. No profundizó más en el estado de los jugadores ni muchos menos con la relación que pudieron o no tener con el pasado DT, solo se limitó a hablar de su juego y ahora se prepara para el siguiente cotejo.

Chivas volvió a ganar en la Liga MX estrenando DT | Foto: Jam Media

Con la victoria de Chivas dio un gran salto en la tabla general, al inicio de la jornada 14 se ubicaba en el lugar 14, ahora son el lugar 10 con 17 puntos lo que le pone en zona de repechaje lo que es a lo que puede espirar el equipo. Por ahora le restan 3 partidos para buscar la mejor posición posible de cara a la fase final a la que esperan calificar. Su cierre será ante equipos complejos como Tijuana, Pumas y Necaxa en donde esperará sacar una gran cantidad de puntos para estar en la fase final de la Liga MX.

Te recomendamos leer

Ricardo Cadena por ahora solo estará hasta el final del torneo o hasta donde llegue Chivas, su estancia en el equipo no está confirmada para ser el DT del Apertura 2022. Todo ello se dará a conocer más adelante conforme avancen las gestiones de la Directiva del equipo de Chivas.