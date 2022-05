Liga MX: Ricardo Cadena destacó disposición del plantel y deja su continuidad a directivos

Tras quedar eliminados en las semifinales del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX frente a los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco, el director técnico de las Chivas del Guadalajara, Ricardo Cadena reconoció sentirse afortunado por la oportunidad de dirigir al Rebaño Sagrado y vio el compromiso de sus futbolistas en el terreno de juego.

“El balance me deja cosas muy positivas, la realidad es que mis jugadores dejaron todo estos 180 minutos en busca de superar a un rival que fue contundente. Mis jugadores tuvieron hambre de triunfo, vergüenza deportiva y pese a las situaciones adversas entregaron todo de ellos y eso me deja una particular satisfacción”, expuso.

En cuanto a la continuidad en el banquillo, el estratega prefiere dejar el asunto en manos de los directivos del Club Guadalajara. “Esa evaluación la dará la directiva y no sé qué es lo que al final vayan a determinar”.

Sin embargo, el entrenador encontró una gran disposición del plantel, “demostraron con acciones que tienen mucho futuro y cada partido se mataron, entregaron el alma. Soy un tipo agradecido de la vida y con la profesión, que disfruta de cada momento que le toca estar en un campo de juego”.

Sobre Alexis Vega, Ricardo Cadena expuso que el delantero puso un esfuerzo enorme, pero no llegó al 100% en la serie frente a los Zorros, “es verdad que eso merma, pero estoy encantado con él y el resto de los muchachos, no hay nada que recriminarles”, sostuvo.