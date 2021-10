Liga MX: Ricardo Ferretti aclaró los rumores sobre una posible salida de Juárez

El director técnico del FC Juárez, Ricardo 'Tuca' Ferretti, asegura que no esta en sus planes salir del equipo fronterizo, ya que primero tiene que cumplir con sus respondabilidades y la fecha de su contrato.

"Son rumores, yo tengo contrato con el equipo Bravos, estoy comprometido, satisfecho con el apoyo que me han dado y buscando trabajar al máximo para sacar al equipo de la situación incómoda en la que se encuentra (en zona de descenso). Yo voy a cumplir con mi contrato y cuando termine la directiva de Bravos tendrá la palabra de si está en la disposición de que yo siga en la dirección técnica del equipo", dijo.

Ferretti prefiere guardarse la crítica ante los árbitos y mejor se aboca a analizar el trabajo de su equipo para poder mejorar para la siguiente jornada del Apertura 2021 de la Liga MX.

"No es mi costumbre estar viniendo aquí a decir que el equipo perdió por una situación del árbitro; antes de eso hay que ver lo que nosotros hicimos, en vez de criticar, hay que ver lo que hiciste bien o mal y trabajar", explicó.

Además el brasileño afirma que son solo rumores una salida de Juárez, ya que todo mundo lo esta retirando y poniendo en otros equipos donde no ha entablado una conversación con nadie.

"Ya todo mundo me anda retirando, las opciones de trabajo siempre son agradables, son suposiciones; a mí me gusta ser entrenador de fútbol y el día que no esté al cien yo me retiro. Si alguien piensa que soy productivo para una institución lo voy a analizar, tengo la capacidad y la experiencia, pero hoy mi trabajo es buscar este año que el equipo Bravos alcance otros niveles, salir de esta situación desagradable de los últimos lugares de la porcentual", finalizó.

FC Juárez ha estado batallando en este torneo Apertura 2021 de la mano de Ferretti, pero tienen esperanzas de mejorar el camino en las siguientes jornadas.