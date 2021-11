Liga MX: Ricardo Ferretti confiesa que no extraña nada de Tigres y se centra en Bravos

Nuevo León.- El momento más icónico de la jornada 17 de la Liga MX se vivió en el Estadio Universitario este sábado cuando por primera vez en 10 años Ricardo Ferretti ingresó al campo como entrenador de un equipo que no fuera Tigres y aún así las afición se le entregó como el gran entrenador que hizo al equipo de la década con títulos y reconocimiento internacional.

Aunque en el partido no le fue nada bien pues fue goleado desde los primeros minutos y cayó 3-0. Aún así se despidió del torneo entre aplausos y con un proyecto que espera hacer renacer para darle esperanza a FC Juárez para la siguiente temporada ya con un nuevo esquema y posiblemente con jugadores nuevos.

Tras la derrota Tuca atendió los medios y dejó claro que el recibimiento de la afición y los jugadores fue algo que no puede explicar, se mostró agradecido con todos pero explicó que solo hacía su trabajo. A final fue tajante al asegurar que ya está con otro equipo de la Liga MX y que lo que ahora tiene Tigres es bueno pero que no extraña nada del equipo.

"Yo no debo extrañar nada en Tigres, porque no estoy en Tigres. Si no trabajara en Bravos, dirían que extraño esto, pero no. Nunca me gustó hacer comparaciones, su extraño hago comparaciones, mi club como se queda", dijo el entrenador tras finalizar la Liga MX en el lugar 16 de la general con 16 unidades.

Tuca Ferretti disfrutó de su partido ante Tigres a pesar de la derrota | Foto: Jam Media

Ricardo Ferretti estuvo al mando de Tigres los últimos 10 años, ganó Copa MX, Liga MX, Concachampions, Campeón de Campeones y un Campeones Cup, hizo del equipo lo que ahora pueden presumir, estar peleando entre los de arriba y sobre todo haber formado un equipo potente y con una nueva historia.

Ahora el Tuca quiere replicar eso con loe Bravos de Juárez, equipo con el que apenas tiene una temporada y de la que no le fue nada bien, ganando solo 4 partidos, empatando 4 y perdiendo 9 más, aunque por momentos en el torneo estuvieron dentro de zona importante ya no le alcanzó para buscar quedarse así.

Por el momento trabajarán unas semanas más antes de que rompan filas y comience la cuenta regresiva para el nuevo torneo. Se espera que para mediados de diciembre vuelvan a las acciones para iniciar con la preparación de la nueva temporada.