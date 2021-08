Liga MX: Ricardo Ferretti critica al arbitraje y asegura que ayudaron al América

Chihuahua.- Ricardo Ferretti como pocas veces se lanza contra el arbitraje y le recrimina el accionar en el partido de este miércoles en donde sus dediciones dejaron mucho que desear al beneficiar al equipo rival con la anulación de lo que para ellos era un valido.

Luego de caer 1-2 en el último partido de la jornada 5 de este media semana de la Liga MX, Ricardo Ferretti se dijo decepcionado por las decisiones que el cuerpo arbitral, dejando pasar faltas evidentes, amonestaciones y hasta un gol que se veía bastante legal y que por una mínima cosa fue anulado.

La primera que de Ferretti y algo que molestó mucho fue una falta que no se marcó sobre Matías Fernández cuando se escapaba solo y Álvaro Fidalgo se colgó de él y le jaló la camiseta y aunque no pudo detenerlo si retrasó la jugada que prometía más para los Bravos quienes en este inicio de Liga MX no han sido los mejores, en ese jugada no se amonestó al jugador del América y mucho menos se marcó falta.

"En el primer tiempo en la jugada en la que mi jugador va solo y el jugador del América se le cuelga del cuerpo e impide que él vaya gol, entonces ¿Por qué no se midió de la misma manera?", comentó Ricardo Ferretti en conferencia.

Leer más: ¿Lado serio o lado divertido? la pregunta de Marzhe Ponce de León que mete en aprietos a sus fans

Y para la jugada que marcó el partido fue la del gol anulando a FC Juárez al inicio del segundo tiempo, tras una jugada de cobro de falta dos jugadores llegaron solos a rematar y anotaron, pero tras revisar la jugada cuidadosamente se vio según el VAR un fuera de juego en una segunda jugada lo que hizo que el gol no fuera valido.

Para esa situación Bravos desconcentrado y con aún la sensación de equivocación del árbitro, en la siguiente jugada recibieron el gol de la ventaja. Ante eso Ricardo Ferretti se lanzó contra el arbitraje pues creen que su gol fue legal y que no había ninguna razón para la anulación del mismo.

El arbitraje dejó mucho que desear para los locales que se sintieron afectados | Foto: Jam Media

"No puedo decir que con este gol legitimo hubiera ganado, pero me siento decepcionado, porque es una jugada legitima es un gol que nos pudo haber dado confianza para poder hacer un buen partido, naturalmente si me da una frustración muy grande, porque si es para el otro lado no te la marcan. Si fuera para el otro lado la hubieran dejado", agregó.

Al final del partido Joaquín Esquivel se fue expulsado por una patada sobre Sebastián Córdova en un contra golpe, esa jugada tambien fue cuestionada por Ferretti pues cree que jugada antes como la Fidalgo que ni siquiera se marcó debió ser sancionada igual que la de su jugador.

Con ese resultado, FC Juárez suma 5 partidos sin ganar en la Liga MX, aún con ese pésimo registro no son el peor equipo del futbol mexicano ya que están los Pumas que tienen una peor diferencia de goles lo que les da el último puesto. Por su parte América se afianzó en el primer lugar de la tabla ya sacando un punto de diferencia de sus rivales.