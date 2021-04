Liga MX: Ricardo Ferretti explota contra representante de Nicolás López y lo llama "poco hombre"

Nuevo León.- En conferencia de prensa de este lunes, Ricardo Ferretti explotó contra los reportes quienes le preguntaron por Nicolás López y su posible salida de Tigres luego de que su representante revelara que no tiene un buen trato en el equipo felino.

Ferretti fue directo y encaró vía virtual a los reporteros y reveló que aunque Nico López cada que entra hace bien su trabajo pero hay cosas que no se analizan y que pueden llegar a manchar su rendimiento como el partido ante Querétaro donde entró de cambio pero tuvo que salir para cuidar el resultado que tanto trabajo les costó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Nadie hace un análisis, al momento en el que entra Nico las cosas empiezan a salir bien, pero un defensa se va expulsado, tengo que remplazarlo, escojo a dos jugadores, no uno porque necesitábamos salir con el resultado, ellos fueron el Diente y Luis Quiñones", dijo Tuca.

Leer más: Tuca Ferretti confía en que los Tigres se reivindicaran en la Liga MX

Luego de eso atendió a quienes le preguntaron directo del representante del jugador, contra quien de verdad explotó y llamó "poco hombre" por mandar recaditos con la prensa y no presentarse en persona, además de que solo se atreven a hablar para cuidar el porcentaje que les toca por la representación del jugador.

"El representante con su gran capacidad analítica y futbolística, que lo único que hacen estos cabrones es venir a chingar y llevarse el 10 por ciento del sueldo del jugador, quieren proteger su porcentaje y como son poco hombres mandan mensajito con ustedes", dijo.

Agrega que no entiende la forma del trabajo, ya que unos días los tratan mal y otros hasta les besas los pies para que contraten a sus jugadores. En ese sentido el técnico de Tigres aclaró que no hay problemas con el jugador y que si de verdad quisiera salir ya se hubiera acercado con él para platicarlo y que en ese caso él le ayudaría a salir del equipo.

Leer más: Serie A: Borja Mayoral de la Roma busca batir su propio récord de goles

"Para todos los jugadores la puerta está abierta, la situación es muy sencilla, no me ha llegado nadie, pero el día que un jugador me diga 'quiero salir' yo lo ayudo a salir", finalizó el estratega.

Ricardo Ferretti también solicitó que su próxima conferencia de prensa sea presencial pero que deben cumplir con las medidas de salud necesarias para entrar a la sala, presentando su prueba de Covid-19. Tigres no está viviendo un buen momento, hoy apenas rozan los últimos lugares de la repesca pero tienen como ventaja que aun podrían ganar hasta 12 puntos para revertirlo.