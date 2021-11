Liga MX: Ricardo Gareca respondió al Club América tras la lesión de Pedro Aquino

México.- Crece la polémica por la lesión de Pedro Aquino quien el pasado martes tuvo que salir del partido de su selección de Perú tras resultar con una molestia y es que el Club América les había notificado que no era elegible por una lesión de la que no estaba recuperado. Hoy Ricardo Gareca entrenador de la selección peruano se dijo sorprendido por la molestia del equipo de la Liga MX, ya que asegura que la lesión es nueva ya que estaba recuperado cuando entró al campo y que es una lastima que se volviera a lesionar pero que no había nada que hacer.

Gareca aseguró que cuando Pedro Aquino reportó con la selección lo hizo con un buen estado físico, se le realizó pruebas y estaba listo para jugar. Agrega que se le hizo el llamado por ser un derecho de la Selección Peruana de solicitar a los jugadores que desee, que lamenta todo lo que pasa y que no tiene problemas con ningún equipo y que estarán abiertos a cualquier forma de ayudar en un futuro, pero que ahora todo fue reglamentario.

"Fue una fatalidad lo que ocurrió y lo lamentamos profundamente en ese aspecto. Ha sido una lesión totalmente diferente a lo que él tenía. Entonces la lesión que él tenía estaba 100% recuperado", dijo en conferencia de prensa este viernes. "Tenemos una posición que nos ampara reglamentariamente. Hacemos lo que siempre reglamentariamente podemos hacer, mientras estemos protegidos vamos a proceder en pos de los beneficios del país", agregó.

Desde el equipo americanista, apenas este jueves Santiago Baños había mostrado su malestar luego de saber lo que había pasado con su jugador y que además le afectaba totalmente para los proyectos del club en la Liga MX. "Por su lesión Pedro no jugó la final contra Monterrey, luego no jugó ante Cruz Azul, mandamos todos los reportes y todos los estudios a la Federación de Perú. Les hicimos saber que el jugador no estaba al 100 para que lo cuidaran", dijo a Marca Claro.

Pedro Aquino se habría lesionado de algo nuevo y no de lo que había reportado América | Foto: Jam Media

La mala noticia es que Pedro Aquino no será parte del equipo que buscarán el título en la Liga MX. Este mismo jueves el Club América emitió un comunicado en donde revelaban que el peruano presentó una lesión muscular en el recto femoral izquierdo, y el tiempo de recuperación es indefinido lo que hace que se tenga que despedir de la temporada.

Pedro Aquino no juega desde la jornada 15 cuando se lesionó ante Tigres donde jugó solo 37 minutos, luego de eso estuvo sin acción en 3 partidos más. Su recuperación iba por un buen camino y según las palabras del entrenador de Perú así fue pues rastros de esa lesión no hubieron en el jugador cuando reportó. En las Eliminatorias de Conmebol solo jugó 10 minutos entre los dos partidos a los que fue convocado. América entrará en acción en la Liguilla de la Liga MX hasta el final de mes de noviembre.