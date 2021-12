Liga MX: Ricardo La Volpe aseguró que el Atlas es muy equilibrado, pese a que no es tan espectacular

Ricardo La Volpe no se guardo nada sobre el funcionamiento de este Atlas de Diego Cocca, donde asegura que es un equipo muy equilibrado y ordenado, más nada espectacular.

"Es un equipo muy equilibrado, quizás no es vistoso. Todo lo que se habló del último partido con Pumas, si hubo o no penal, pero es un equipo equilibrado porque se defiende bien y tiene las armas justas para hacer roble, depende de Furch, de algunas jugadas de desequilibrio de los volantes y la llegada sorpresa de los laterales. No es espectacular, pero es un equipo justo, equilibrado y saben lo que hacen dentro del terreno de juego", comentó el Bigotón sobre Atlas en entrevista con MARCA Claro MVS.

La Volpe asegura que Diego Cocca es un jugador que viene en ascenso en el futbol mexicano, donde poco a poco a demostrado su gran nivel no solo en Atlas sino también en su paso por el futbol argentino.

"Viene creciendo, fue campeón en Argentina, quizás después no le fue muy bien en Xolos, pero así es cuando eres técnico, algunas veces en equipos puedes tener los jugadores apropiados como los tiene ahora, los fue formado con una línea de cuatro, después fue creciendo con Atlas. Se basa más en su defensa que en su ataque", comentó.

Sobre quien es su favorito para ganar el campeonato de este Apertura 2021, La Volpe afirma que quiere que gane el Atlas, debido a su gran sequia de títulos en la Liga MX, además que su afición ya lo merece por tan larga espera.

"En las finales no hay favorito, qué me guste a mí, que sea Atlas, lógico. Son muchos años para una afición que el otro día reventó el estadio, volvieron a llenarlo y ahora están esperando después de tantos años. Por la afición, por la gente, me gustaría que Atlas saliera campeón, sin ninguna duda, pero es un partido difícil, se ve una solidez de Atlas, de un equipo que sabe lo que hace en el terreno de juego y eso es lo importante", compartió.