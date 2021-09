Liga MX: Ricardo Peláez afirma no hay platicas pero que Antonio Mohamed tiene la ventaja para llegar a Chivas

Jalisco.- Chivas está viviendo una reestructuración una vez más y es que la salida de Víctor Manuel Vucetich el fin de semana hizo que Ricardo Peláez se pusiera a trabajar a marchas forzadas para encontrar a un reemplazo en la dirección técnica y al parecer hay varios en la mesa pero algunos con más posibilidades. Por ahora el encargado será Marcelo Michel Leaño y comandará al equipo en el Clásico Nacional.

Entre los prospectos más interesantes está Jaime Lozano, Antonio Mohamed, Matías Almeyda que aunque sea el más complicado es una constante para Chivas, al menos para los aficionados, incluso se ha manejado a Diego Alonso. Pero quien estaría más cerca como lo confirmó el mismo Peláez es Antonio Mohamed por conocerlo mejor.

Este lunes el director deportivo de Chivas fue entrevistado por TUDN en donde se le cuestionó sobre al posible nuevo entrenador y solo pudo confirmar que por ahora no tiene platicas con ninguna persona y en el caso especifico del "Turco" Mohamed declaró que si ha pensado en él pues conoce a la perfección la Liga MX pero que no hay comunicación de momento.

"No he hablado con nadie, ya lo conozco (a Mohamed), tiene una ventaja porque lo conozco, pero de ahí en más no ha habido comunicación con nadie", dijo el directivo. Incluso dejó claro que no cierran a la posibilidad de buscar un entrenador fuera de México o que tenga conocimiento del balompié mexicano.

Peláez ya hizo una mancuerna con Mohamed en América donde lograron un título en 2016. Luego sus caminos se separaron pero estuvieron muy cerca de reencontrarse en Cruz Azul hace un par de temporadas pero no se llegó a un acuerdo con los directivos celestes lo que dejó sin posibilidades.

Antonio Mohamed con más posibilidad de llegar a Chivas | Foto: Jam Media

Incluso ya fue buscado en el año pasado luego de que dejó Rayados pero fue cuando la directiva de Chivas se decantó por una leyenda de la Liga MX como Vucetich que al final no funcionó y terminó con su despido a una semana del Clásico Nacional.

Apenas este lunes Ricardo Peláez daba una pista de quien podría ser el perfil que Chivas está buscando en la Liga MX, fue muy especifico lo que ilusionó a la afición por describir el trabajo de Jaime Lozano pero es algo que tampoco se ha podido confirmar.

"Vamos a buscar a uno más joven, sin importar que no haya ganado mucho. Queremos que potencie a los jugadores y que su estilo apueste más por la dinámica y la explosividad. Tiene que ser un psicólogo, un padre, un amigo y una persona exigente", comentó.

Chivas por ahora se prepara rumbo al Clásico con lo que tiene y espera ir el sábado al Azteca para sacar algún marcador favorable en donde un empate ya podría considerarse así, ya una victoria sería oro molido para los rojiblancos.