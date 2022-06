Liga MX: Ricardo Peláez asegura que el intercambio entre JJ Macías y Henry Martín no se dará

México.- Este viernes Chivas presentó a sus nuevos jugadores ante los medios de comunicación. Ricardo Peláez encabezó dicha rueda de prensa en donde dejó claro algunos puntos sobre los nuevos y posibles jugadores del equipo en el mercado de fichajes que sigue su marcha de cara al Apertura 2022. En la presentación estuvieron Alan Mozo y Fernando González quienes destacaron su contratación con el equipo.

De las preguntas más repetidas fue sobre el tema del supuesto intercambio entre Chivas y América por sus delanteros, caso de José Juan Macías y Henry Martín quienes en los últimos días estuvieron en el ojo mediático por el movimiento. El directivo dejó claro que no se llevaría a cabo dicho intercambio ya que la directiva no tenía ningún plan de dejar ir a JJ Macías y menos a las Águilas.

"Te puedo asegurar que la segunda que mencionaste no se va dar, no hay ningún acercamiento, ni intención hay. JJ está considerado al 100% en el plantel del profesor Cadena", sentenció. Pero aún así reveló que no cierra la puerta para realizar algún otro cambio pues la Liga MX aún tiene un mes para iniciar y uno más para poder buscar más jugadores ya con el inicio del torneo.

Chivas y América estuvieron muy cerca de generar un intercambio de jugadores apenas la temporada pasada en donde Sebastián Córdova y Uriel Antuna eran los involucrados pero por cuestiones de último minutos ninguno llegó al club que se esperaba. Ahora en esta nueva oportunidad ha hecho recordar ese momento que hubiera sido uno más de los intercambios en la historia de rivalidad de ambos clubes.

De igual manera Peláez no dejó de lado la posibilidad de volver a buscar el fichaje de Víctor Guzmán, asegurando que tienen las puertas abiertas para cualquier jugador mexicano y que cumpla con los puntos para la directiva. Hay que recordar que en la llegada de Ricardo Peláez al equipo una de sus primeras contrataciones fue la del Pocho Guzmán pero un tema extracancha truncó la llegada total del jugador, ahora lo buscarían una vez más.