Liga MX: Ricardo Peláez cierra las puertas de Chivas a Orbelín Pineda

México.- Ricardo Peláez ha roto muchos corazones de los chivahermanos que esperan tener a Orbelín Pineda de regreso en la Liga MX y con Chivas y es que el directivo confirmó que no se llegó a un acuerdo por lo que el posible préstamo o venta del jugador se ha esfumado, aunque no aseguró que sea algo definitivo ya que podrían buscarlo para la siguiente campaña.

Peláez y Cadena estuvieron como invitados en un espacio en TUDN en donde hablaron de lo complicado que será arrancar el torneo sin su delantero José Juan Macías quien recientemente se lesionó dejándolo al menos 8 meses fuera. Ante ello saltó a la luz la declaración de si había posibilidad de regresar a Orbelín para Chivas, lo que desató un rotundo no de parte del directivo.

"Difícil, aprovecho esta pregunta para aclarar que hoy mismo, hace un par de horas quedó cortado el teme Orbelín, no se habla más del tema, ellos nos buscaron a nosotros y después de una plática, se cortó, no va a haber Orbelín en Chivas. Hemos tenido mucha comunicación con el Celta, no se ha llegado a un acuerdo y se descarta la posibilidad", dijo el exjugador de Chivas.

Aseguró que desde muy temprano se llevó una charla que no dejó nada concreto y ante la falta de tiempo debido al inicio de la Liga MX, se ha decidido que no se buscará más al jugador para sumarlo a la plantilla. Con ello prácticamente Chivas estaría cerrando su chequera y la contratación de refuerzos, aunque aún tiene mucho tiempo por delante para pensar en una nueva oportunidad o buscar a un nuevo jugador.

Te recomendamos leer

Chivas sin JJ Macías iniciará el Apertura 2022 este sábado cuando se mida ante el equipo de FC Juárez, el Rebaño ya podrá contar con sus dos refuerzos para el debut, Alan Mozo estaría siendo de los hombres que arranquen el partido antes que Fernando González.