Liga MX: Ricardo Peláez da voto de confianza al DT Marcelo Leaño y destaca labor interna en Chivas

Pese a la ausencia de resultados favorables, el director deportivo de las Chivas del Guadalajara, Ricardo Peláez destacó el compromiso en el primer equipo y dio indicios sobre la permanencia del director técnico, Marcelo Michel Leaño.

“Siempre lo he dicho, lo refrendo, no puedo decir jugué bien si no gané, parte de jugar y ni bien es ganar y no hemos sido capaces de hacerlo, pero sí veo a un equipo comprometido, muy comprometido y eso me deja mucha tranquilidad porque estoy cerca de los jugadores, muy cerca viendo todos los partidos y los entrenamientos y veo el compromiso que tienen, el gozo cuando se triunfa y la tristeza cuando se pierde, eso para mí es un signo muy importante de que vamos por buen camino”, aseguró.

El Rebaño Sagrado se ubica en la posición 13 en la tabla general del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, por lo que Peláez -quien concedió entrevista para TUDN- comprende el grito de la afición rojiblanca, pero les pide que vean el buen funcionamiento en la institución.

Marcelo Michel Leaño todavía seguirá en el banquillo del Rebaño Sagrado Agencia Reforma

“Por supuesto que hay molestia, cierta frustración, pero se está trabajando bien con muy buen ambiente, dentro de la institución a veces la cara visible es el primer equipo y lo entiendo perfectamente para la afición, pero hay otras cosas más importantes en esta gran institución que se han mejorado en estos últimos años. Hay una estructura sólida, hay un muy buen ambiente de trabajo, hay muy buena comunicación. Tenemos muy bien depuradas las fuerzas básicas ya con Tapatío, hemos visto a pasos agigantados cómo van llegando al primer equipo”.

Por último, Ricardo Peláez insistió en lo logrado desde las inferiores de Chivas y prometió que los logros van a ser visibles en un futuro no muy lejano.

“Vamos por buen camino, eso no se va a ver hasta que al equipo le vaya bien en lo deportivo y estamos trabajando fuerte para conseguirlo lo más pronto posible”, sentenció.