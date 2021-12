Liga MX: Ricardo Peláez decepciona a la afición de Chivas al no anunciar verdaderos cambios

Jalisco.- Las expectativas era altas, luego de que Ricardo Peláez anunciara que tendrá una conferencia de prensa este jueves las ideas de posibles refuerzos se extendieron hasta se pensaron que darían información del tema de Sebastián Córdova pero no fue así y solo habló de manera general de lo que se espera de Chivas para al siguiente temporada, tocando algunos puntos como José Juan Macías y Uriel Antuna que tambien era otra de las cosas de las que se esperaba fueran más contundentes.

Lo primero que Ricardo Peláez afirmó es que no daría ningún nombre pero que para Chivas cualquier jugador que sea mexicano es elegible, en se sentido en caso de que lo que mencionado desde días atrás de Sebastián Córdova tambien sería una posibilidad para que llegue al equipo siempre y cuando todo pueda darse para ello, "Cualquier jugador mexicano, que tenga potencial y que quiera venir a Chivas es opción", dijo Peláez en la conferencia.

Luego pasó a ratificar a Marcelo Michel Leaño como el DT de Chivas para el nuevo torneo de la Liga MX, aseguró que con su perfil se espera un equipo más intenso y que espera que pueda conectar con todos para verdaderamente hacer de Chivas un equipo más profesional, "Con Leaño como su DT, se ve más intensidad, el futbolista es el que ejecuta con él como DT. Marcelo logró hacer responsable al futbolista. Es una de las personas más profesionales", agregó el directivo.

Leer más: Europa League: Se encienden las alarmas, Hirving Lozano sale en camilla tras fuerte golpe en la cara

Tambien se dio el tiempo del alabar el trabajo de Atlas a quien le reconoció que iniciaron un buen proyecto con jugadores de menor cartel, pero aseguró que con Chivas tambien hay un proyecto viable pero que la clave para que funcione es que se confié en el, "Necesitamos confiar, acá hay un proyecto, una toma de decisiones, Atlas lo ha hecho bien pero acá es más de confiar", dijo.

Chivas cuenta con un proyecto que Ricardo Peláez defiende a largo plazo | Foto: Jam Media

En el tema de salida y llegada de jugadores no indagó mucho, solo destacó que hay dos jugadores que ya están evaluando para que lleguen al equipo, sin importar si Alexis Vega se va o no, ya que esa es otra posibilidad pues se ha especulado que el delantero podría salir y Peláez confirmó que por ahora no hay nada pero en caso de que se vaya aún así la meta es llevar a dos jugadores más. "Alexis Vega si se puede ir o no, ese es el panorama. Haré todo lo posible porque vengan dos jugadores".

Para finalizar habló de Uriel Antuna a quien le confirmó como que sí lo quieren en el equipo pero que necesita hablar con él para explicarle las cosas, Chivas lo quiere en la plantilla pero si desea salir o lo buscan tambien están abiertos a negociar, "Uriel Antuna si permanece en la institución vamos a arroparlo, pero hablaremos con él cuando regrese, la cosa es que todos pueden seguir". En el otro caso importante de José Juan Macías reveló que no hay planes de regresarlo, Getafe lo tiene por un año en préstamo y no hay negociación para su regreso a la Liga MX.

Chivas ya regresó a Verde Valle, en los últimos días los futbolistas presentaron sus pruebas médicas y en los siguientes días estarán listos para arrancar con su pretemporada para el inicio del Clausura 2022 de la Liga MX en donde se espera que ya estén más despejadas las dudas entorno al equipo.