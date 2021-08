Liga MX: Ricardo Peláez, molesto por la doble cara que muestra Chivas en casa

Guadalajara, Jalisco.- Chivas de Guadalajara perdió de la manera más complicada en la cancha del Estadio Akron recibiendo a los Esmeraldas de León, equipo que se apoderó del rectángulo verde jaliscience tras conseguir una goleada por 0-3, en esta jornada doble.

Ante esa situación la crítica, desesperación y frustración comenzó acaparar a los jugadores incluyendo a la afición, quienes reprocharon la actitud de los pupilos de Víctor Manuel Vucetich, al igual que el director deportivo, Ricardo Peláez, quien no comprende acerca de la bipolaridad que muestran los jugadores rojiblancos.

"Soy el principal responsable de este proyecto. Al igual que ustedes estamos dolidos por el arranque del torneo. Sepan que existe un proyecto clave que involucra diversas áreas que tratamos de consolidar, hoy día tenemos mucho por corregir", menciona en un video publicado por las redes de Chivas.

"Me genera muchísima impotencia ver como no podemos ganar en casa, no somos constantes en el rendimiento, damos buenos partidos y de un momento a otro tenemos otra cara. Estoy convencido que existe la calidad suficiente para este equipo, tenemos buen plantel, no un buen equipo", exclamó Ricardo Peláez.

Ricardo Peláez en la institución de Chivas

Jam media

Asimismo mostró su confianza a la actual plantilla que mantiene en dirección al "Rey Midas", asegurando que saldrán de éste momento complicado que viven en el arranque del Grita México Ap2021 de la Liga MX, que por ahora, los mantiene en el duodécimo lugar general.

"Estoy evaluando y habrá que ajustar donde haya que ajustar. Estamos buscando decisiones bien pensadas y no al calor de los resultados inmediatos porque este proyecto busca construir bases sólidas para un futuro cercano", indicó el director deportivo.

Ricardo Peláez en el Estadio Akron

Jam media

Chivas tendrá que enfrentarse contra los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BBVA de Nuevo León para este próximo sábado 21 de agosto en la jornada 6 de la Liga MX. Partido que suena complicado pero en su última visita los rojiblancos se llevaron el triunfo por 1-2.